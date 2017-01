Topman Volkswagen in VS opgepakt om emissiefraude

Een topman van Volkswagen in de Verenigde Staten, Oliver Schmidt, is dit weekend door de FBI gearresteerd vanwege zijn rol in de dieselfraude. Schmidt was van 2012 tot 2015 hoofd compliance van Volkswagen in de VS en dus verantwoordelijk voor de integriteit.

Hij wordt beschuldigd van samenzwering en fraude en zou het bestaan van sjoemelsoftware jaren voor de Amerikaanse autoriteiten hebben proberen te verbergen. Dat blijkt uit de aanklacht tegen Schmidt van eind december die maandag door de Amerikaanse autoriteiten openbaar is gemaakt.

Uit de aanklacht blijkt tevens dat het topmanagement van Volkswagen in Duitsland in de zomer van 2015 is ingelicht over de sjoemelsoftware en toen heeft opgedragen door te gaan met het verbergen er van. Niet lang daarna, in september 2015, bekende Volkswagen tegenover de Amerikaanse autoriteiten dat het met emmissietest had gesjoemeld.

Vooruitziende blik

Schmidt blijkt bovendien over een vooruitziende blik te beschikken. Justitie haalt in de aanklacht een schema aan dat Schmidt werknemers tijdens een presentatie in juli 2016 voorhield. In de context van een aanstaande bespreking met onderzoekers van de California Air Resources Board (CARB) wordt het meest positieve scenario voor Volkswagen genoemd: goedkeuring voor de modellen van 2016. Bij het meest negatieve scenario staat enkel: „Aanklacht?”

Nadat de uitkomst van een onderzoek van West Virginia University in 2014 voor het eerst vragen opriep over de uitstoot van Volkswagen-diesels in de VS, speelde Schmidt een centrale rol bij het overtuigen van toezichthouders dat het om technische problemen ging en niet om fraude.

De wortels van het emissieschandaal zijn terug te voeren naar 2006. Toen ontdekten Volkswagen-technici dat hun nieuwe dieselauto niet zowel krachtig genoeg zou zijn om gebruikers tevreden te stellen en groen genoeg om autoriteiten te behagen. Toen besloot men software te schrijven om de emissietest te omzeilen.

In oktober schikte Volkswagen in een civiele zaak met autobezitters en controlerende instanties voor zo’n 15 miljard dollar (14 miljard euro). De Duitse automaker zou nu ook dicht bij een schikking zijn met de Amerikaanse autoriteiten om strafvervolging af te kopen.

The New York Times meldde zaterdag op basis van bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen dat Volkswagen daar ongeveer 2 miljard dollar voor zal neerleggen. Het is nog onduidelijk of de aanklachten tegen Schmidt dan ook vervallen.