Het recept voor de peterseliesaus bij de vis stamt uit het eerste in Nederland gedrukte kookboek, het Notabel boecxken van cokeryen dat in 1514 uitkwam. In het oorspronkelijke recept werd de saus gedrapeerd over elft, een haringachtige vis die ook wel meivis wordt genoemd en die in de Middeleeuwen veel te vinden was in Nederlandse wateren.

Volgens Adriaen Coenen, een Scheveningse vishandelaar die in 1579 een visboek publiceerde, begon in maart het seizoen voor elft. Vandaar dat men het altijd had over „in maart roert de eerste elft zijn staart”; inderdaad de voorganger van het door ons nog altijd gebruikte spreekwoord. De elft is tegenwoordig helaas zo goed als uitgestorven in Nederland.

Pocheer de visfilets in gezouten water net aan gaar, ongeveer 2 minuten. Neem daarna de vis uit het water en laat uitlekken en afkoelen. Zeef het kooknat en meet 50 milliliter af. Giet daar 50 milliliter wittewijnazijn bij en bewaar voor de saus. Hak de peterselie fijn. Doe het broodkruim, de peterselie, de gemberpoeder, wat zout en de helft van het kooknat-azijnmengsel (50 ml) in een blender. Draai tot een pasta. Als de saus te dik blijft, giet je er nog wat vloeistof bij. Leg de snoekbaarsfilets op een decoratieve schaal en bedek met de groene saus. Serveer licht gekoeld. Geef de rest van de saus er apart bij.