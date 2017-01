Premier Ivoorkust treedt af en ontbindt regering

De Ivoriaanse premier Daniel Kablan Duncan heeft maandag zijn functie neergelegd en de regering van het land ontbonden. Het lag in de lijn der verwachting dat Duncan dit zou doen, schrijft Reuters.

In december werden in Ivoorkust parlementsverkiezingen gehouden. Deze werden gewonnen door de partij die al aan de macht was in het West-Afrikaanse land. Afgelopen weekend had de zittende regering onder leiding van Duncan haar ontslag moeten aanbieden, maar dat werd uitgesteld na muiterij binnen het Ivoriaanse leger. Duncan was sinds 2012 premier onder de huidige president Ouattara.

Muitende militairen

Uit onvrede over hun loon en leef- en werkomstandigheden, kwamen soldaten in Ivoorkust vrijdag in opstand. Ze namen onder meer de stad Bouake in, waar ze zwaarbewapend over straat liepen. Uiteindelijk kwamen de muitende militairen en regering zaterdag tot een overeenkomst. President Alassana Ouattara beloofde rekening te houden met de eisen van de ontevreden soldaten.

Stabiel land in onrustige regio

Ivoorkust, een voormalige Franse kolonie, stond lange tijd bekend om zijn politieke stabiliteit in een verder onrustige regio. Toen tijdens de presidentsverkiezingen van 2010 de zittende president Laurent Gbagbo én zijn rivaal Ouattara de zege claimden, braken er onlusten uit. Zeker drieduizend mensen kwamen daarbij om het leven.

Na een militaire interventie werd Ouattara uitgeroepen tot president en Gbagbo opgepakt en uitgeleverd aan het International Strafhof in Den Haag, waar hij terechtstaat voor voor etnische zuiveringen en haatcampagnes.