Politiebureau Venlo tijdelijk afgezet wegens granaat

Het politiebureau in Venlo is van zondagavond tot maandagochtend afgezet geweest nadat een gevonden handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog op de locatie was afgegeven. Volgens de politie vonden drie jongens het explosief zondagmiddag op een hei nabij de Limburgse stad en brachten ze dit vervolgens naar het bureau.

Maandagochtend is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) er langsgekomen om de granaat te ruimen. Agenten hadden het object uit de Tweede Wereloorlog op het parkeerterrein neergelegd en de straat eromheen zolang afgezet. Het bureau is niet ontruimd. Maandagochtend tussen tien en elf uur wordt het explosief tot ontploffing gebracht, zegt een politiewoordvoerder.