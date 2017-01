Na de nieuwjaarsborrel van het werk wacht ik bij de afhaalitaliaan op pizza’s. Uit de vrieskou komt een meisje binnen, gekleed in een kort broekje en strak voetbalshirtje. Ze vraagt de pizzabakker: „Kunt u even een foto komen maken?”

Hij weigert: „Ik kan de pizza’s niet laten aanbranden.”

Omdat ik toch moet wachten, bied ik mijn hulp aan. Ik volg het blonde paardenstaartje en kom in een studentenhuis terecht. Vijftien gelijksoortige jongedames in sporttuniekjes heten me gillend welkom. Ze drinken zich in voor het ‘corpsnaval’.

Na de fotosessie vraagt een meisje met hese stem: „Wilt u een wijntje, meneer?”

Ik sla het verleidelijke aanbod af: „Mijn pizza’s worden koud.”