OM eist celstraffen na rellen Willem II - Feyenoord

Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen geëist tegen supporters van de Tilburgse eredivisieclub Willem II die vorig jaar werden aangehouden na rellen. Één supporter hoorde in de rechtbank in Breda acht maanden cel tegen zich eisen. Tegen drie andere verdachten werden respectievelijk vijf maanden cel en taakstraffen van 220 en 240 uur geëist.

De vier mannen zouden twee supporters van Feyenoord hebben mishandeld en één van hen over de reling hebben gegooid tijdens de wedstrijd Willem II - Feyenoord, op 2 oktober vorig jaar. De ongeregeldheden braken uit nadat Feyenoord een doelpunt scoorde en op de tribunes van de thuissupporters Feyenoord-fans bleken te zitten die begonnen te juichen. Volgens advocaten van de supporters was sprake van provocaties. Na de wedstrijd werden door de politie in totaal zeven mensen aangehouden, onder wie ook Feyenoord-supporters.

Twee fans hebben hun rol bekend, twee anderen niet. De politierechter doet maandagmiddag uitspraak.