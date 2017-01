Nu mogen alle mbo’ers gratis met het ov reizen

Jonas den Hollander (16), student applicatieontwikkeling: „Ik heb de kaart al binnen: een gratis ov-kaart voor doordeweeks. Dat scheelt iets meer dan honderd euro per maand. Net als Siamak ga ik de kaart ook gebruiken voor vrienden in andere steden en feestjes.”

„Megachill” vindt de 17-jarige mbo’er Sarah Coerdes haar gloednieuwe gratis ov-kaart. Haar ouders waren elke maand 379 euro kwijt aan een trajectkaart, waarvan ze honderd euro zelf bij elkaar moest werken. De eerstejaars studeert aan het Deltion College in Zwolle en legt daarvoor dagelijks een flinke afstand af vanuit het dorpje Sint Nicolaasga in Friesland: twee uur van deur tot deur.

Op de eerste schooldag dat ook minderjarige mbo’ers gratis mochten reizen, bleek dat inmiddels ruim 90.000 minderjarige mbo’ers met een beroepsopleidende leerweg de kaart hebben aangevraagd. Zo’n 120.000 studenten hebben er recht op. Onder andere de Partij van de Arbeid (PvdA) en belangengroepen als Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs hadden zich hardgemaakt voor de kaart, waar minderjarige hbo- en wo-studenten al gebruik van konden maken. Het gaat om ongeveer een kwart van de mbo’ers die eerder achter het net visten. De ov-kaart was eerder gekoppeld aan het ontvangen van studiefinanciering, wat alleen voor meerderjarige mbo’ers mogelijk is.

Coerdes nam de lange reisafstand voor lief, ze wilde per se deze opleiding tot horecamanager/-ondernemer. Maar leerlingen als zij zijn in de minderheid, zegt een woordvoerder van de NS. De vervoerder verwacht daarom dat de gratis kaart „bijna geen impact” op de drukte in de treinen heeft. „Vooral streekvervoer is populair onder mbo’ers”, zegt hij. „Mbo-instellingen zijn vaak dicht bij huis te vinden, dus we verwachten niet dat leerlingen heel vaak voor verre scholen gaan kiezen.” Streekvervoerder Connexxion denkt wel meer reizigers te krijgen, al willen de vervoerder geen voorspellingen doen. „We houden het in de gaten en passen de dienstregeling aan waar nodig.”

Neo Sitambi (17), student financiële administratie: „Ik zal de ov-kaart niet vaak nodig hebben, want ik pak altijd de fiets. Het is goed dat de kaart nu gratis is voor minderjarigen, niet iedereen heeft geld om naar school te reizen.”. Foto David van Dam

Zijn nieuwe ov-kaart gaat de 16-jarige Siamak Fatollahi snel gebruiken voor „vrienden in andere steden en feestjes”. De student applicatieontwikkeling reist dagelijks op een neer tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Hij juicht de gratis kaart toe. „Het is raar dat naar school gaan verplicht is en je dan daar ook nog voor moet betalen.”

De 17-jarige Neo Sitambi, die in Leiden woont, gaat niet veel van haar gratis kaart merken, verwacht ze: de eerstejaars financiële administratie „pakt altijd de fiets”. Vrijdag gaat ze de kaart wel goed benutten door te winkelen in Den Haag of Rotterdam. Anderen hebben er volgens haar meer aan. „Niet iedereen heeft geld om te reizen.”

De ov-kaart scheelt leerlingen en hun ouders volgens het ministerie van Onderwijs gemiddeld tussen de 600 en 700 euro per jaar. Jaloerse ouderejaars studenten zijn er dan ook volop. Als haar als zestienjarige examenleerling een gratis ov-kaart was voorgespiegeld, had ze wel een andere studie gekozen, zegt de 20-jarige Dewi Speelman. De Alkmaarse student onderwijsassistentie vertelt dat haar ouders met vier kinderen niet ruim in het geld zitten. „Toen ik ging studeren, was mijn vader werkloos. Geld voor reiskosten was er niet.” Speelman wilde net als veel middelbareschoolgenoten naar een grote stad als Utrecht of Amsterdam. „Mijn hele wereld, vrienden, sport en mijn studie, het is nu allemaal in Alkmaar te vinden. Het leek me gaaf om dat wat meer verdeeld over Nederland te hebben.”

Ook de 20-jarige Zaki Faez Jakan uit Hillegom had graag eerder een gratis kaart gehad. „Thuis leefden we financieel van uitkering naar uitkering, dus mijn ouders vroegen mij een bijbaantje te nemen voor het reizen”, zegt Jakan, die aan het ROC Leiden studeert voor ICT-medewerker. Anderhalf jaar, tot iets na zijn achttiende verjaardag, werkte hij in de McDonald’s. „Puur om naar school te kunnen.”