Noord-Ierse vicepremier treedt af om energieschandaal

Martin McGuinness stapt op als vicepremier van Noord-Ierland. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt. Het Sinn Féin-lid treedt af uit protest tegen de manier waarop de andere regeringspartij, de Democratic Unionist Party (DUP), is omgesprongen met een schandaal omtrent duurzame energie.

Het Renewable Heating Incentive (RHI), een plan om bedrijven met subsidies aan te moedigen over te schakelen van fossiele brandstof naar duurzame energie, werd door veel bedrijven misbruikt en leidde tot torenhoge kosten voor de staat. DUP-premier Arlene Foste heeft volgens McGuinness nagelaten conclusies aan het schandaal te verbinden en een onderzoek toe te staan.

Nieuwe verkiezingen

Het aftreden van McGuinness zal vermoedelijk leiden tot nieuwe verkiezingen: Sinn Féin kan binnen een week een opvolger naar voren schuiven, maar uit de verklaring van McGuiness blijkt dat de partij dat niet van plan is en uit is op vervroegde verkiezingen, meldt Reuters.

McGuiness was een belangrijke schakel in het Goede Vrijdagakkoord dat in 1998 tot stand kwam tussen de Ierse nationalisten van Sinn Féin en de pro-Britse unionisten van DUP. Sindsdien besturen deze partijen samen het land. Met het akkoord kwam een einde aan decennialang geweld.

McGuiness was sinds 2007 vicepremier, daarvoor was hij tussen 1999 en 2002 minister van Onderwijs.