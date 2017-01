Ook tussen de glimmende nieuwe auto’s domineert Trump het gesprek

„Het gebeurt eindelijk”, twitterde de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump maandag trots.

Trump verwees naar de aankondiging van Fiat Chrysler zondag om 1 miljard dollar te investeren in fabrieken in Ohio en Michigan, goed voor 2.000 nieuwe banen.

Hij verwees naar Ford dat vorige week aankondigde het plan voor de bouw vaneen fabriek van 1,6 miljard dollar in Mexico in te ruilen voor een investering van 700 miljoen dollar in een fabriek in Mexico.

Maar bovenal verwees Donald Trump naar zichzelf. Tijdens de campagne haalde hij hard uit naar autofabrikanten die productie en dus werkgelegenheid naar Mexico hadden verplaatst. Hij voerde hevig campagne in staten als Ohio en Michigan waar arbeiders de dupe werden van die ontwikkeling. En onder de slogan ‘Make America great again!’, beloofde hij beterschap.

Dat zijn uithalen naar autofabrikanten geen campagneretoriek was – zoals bijvoorbeeld het zinspelen op Hillary Clintons gevangenneming – maakte Trump na zijn verkiezing duidelijk. Via Twitter ging hij los op meerdere autofabrikanten met productie(plannen) in Mexico.

Vrijdag nog moest Toyota het ontgelden. „NO WAY!” twitterde de aanstaande president in reactie op plannen van de Japanse autofabrikant een nieuwe fabriek in Mexico te bouwen met auto’s voor de Amerikaanse markt.

Grootste automarkt ter wereld

Deze week is de wereldwijde auto-industrie bijeen in Detroit voor de jaarlijkse Auto Show. Dat betekent doorgaans veel aantrekkelijke vrouwen die glimmende nieuwe auto’s onthullen. Maar nu draait het vooral om het nakende aantreden van Trump.

Met een omzet van omgerekend 540 miljard euro is de VS de grootste automarkt ter wereld. Enerzijds zijn de fabrikanten blij met mogelijke belastingvoordelen en aanpassingen van emmissieregels die Trump in het vooruitzicht heeft gesteld.

Maar Trump stelt de automakers ook voor nogal wat problemen. Of hij zijn dreigementen over het opleggen van importheffingen straks ook nakomt, is namelijk onzeker. Bedrijven en hun aandeelhouders houden niet van onzekerheid.

De zelfrijdende Google-minibus Waymo wordt gebouwd door het in Detroit gevestigde Fiat Chrysler. Volgens topman John Krafcik komt grootschalige productie van de Waymo steeds dichterbij; de kosten van het belangrijkste onderdeel, de sensoren, zijn de afgelopen jaren met 90 procent gedaald. Vergeet Ford, Dodge, Lincoln of Chrysler. De best verkopende auto in de VS is van Japanse makelij. Al vijftien jaar op rij prijkt de Toyota Camry er bovenaan de verkooplijsten. In Detroit presenteerde Toyota een nieuwe variant in de sedan-lijn. De naam Kia komt uit het Koreaans en staat voor het opkomen van de nieuwe zon, of spirituele wedergeboorte. Een naam die dus prima past bij de Stinger, want in Detroit heeft het Zuid-Koreaanse oconcern KIA – bekend van de kleine autootjes – voor het eerst een luxe sedan gepresenteerd. Met het sjoemelsoftwareschandaal in het achterhoofd presenteerde het Duitse Volkswagen een model waarmee dergelijke problemen zich niet kunnen voordoen: een elektrisch busje. Het doet sterk denken aan het klassieke Volkswagenbusje dat wereldwijd vele harten veroverde. De ID Buzz zou rond 2020 op de markt moeten verschijnen en kan maximaal 600 kilometer op een accu rijden.

Daar komt bij dat de automobielindustrie is geglobaliseerd en ingericht op het principe dat auto’s en auto-onderdelen relatief makkelijk de grenzen over kunnen stromen. Daar volledig vanaf stappen is voor fabrikanten bijzonder ingewikkeld. Maar zeg nooit nooit „Het is mogelijk dat we ons uit de productie van auto’s in Mexico moeten terugtrekken, als de regering Trump invoerrechten heft die te hoog zijn”, aldus Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne in Detroit.

Automakers zoals Fiat Chrysler en Ford lijken nu voor de strategie te kiezen om Trump gunstig te stemmen en hem enkele symbolische overwinningen te gunnen – al reppen ze daar met geen woord over.

Er kan echter geen misverstand bestaan over hoe Trump de fabrieksaankondigingen duidt. Hij claimt ze als overwinning en het inlossen van de campagnebelofte. En dan kan er bij Trump ook best een Twitter-bedankje af. „Thank you Ford & Fiat C!”