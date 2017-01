Nieuwe aankoop Kluivert doet het meteen

Nadat we 2016 gepast doch voortijdig afsloten, en daarvoor direct afgestraft werden, zal Goal van het Weekend ook in het nieuwe jaar gewoon weer vaste prik zijn op de maandagochtend.

Iraans international Reza Ghoochannejhad keerde afgelopen zomer terug bij SC Heerenveen, de club waar hij zijn opleiding genoot. In de oefenpot tegen VfL Wolfsburg - waar Riechedly Bazoer debuteerde en verloor - voerde hij de inmiddels zeer populaire scorpion kick uit. En in Mexico werd de competitie hervat en dat ging niet zonder een fraaie goal van Carlos Morales (Monarcas Morelia).

En dan nog Lionel Messi. De landstitel is inmiddels ver weg voor FC Barcelona en zondagavond kwam het ook weer op de Argentijn aan om een schamel puntje te redden. Dat deed hij, een minuut voor tijd, dan wel weer fenomenaal.

3. Hirving Lozano (Club Léon v PACHUCA 1-1)

Naar het schijnt staat Lozano op het lijstje van Marc Overmars, maar de Mexicaanse smaakmaker is dan ook al een tijdje hot property in de Football Manager games. Over naar de realiteit: dit weekend begon dus de tweede helft van de Mexicaanse LigaMX, de zogenoemde Clausura, en het was Lozano die meteen maar eens goed de trekker overhaalde:

2. Jonathan Clauss (US AVRANCHES v Laval 3-1)

Uit het Franse bekervoetbal kwamen dit weekend twee mooie goals. De ene staat deze week op 1, de andere is deze goal van verdediger Clauss: een toonbeeld van kundigheid, zeker gezien het hier een 33-jarige verdediger van het derde profniveau betreft.

1. Julian Draxler (PARIS S-G v SC Bastia 7-0)

Pas 23 jaar en ooit gevierd als Duitslands grootste talent, recht uit de school van Schalke. Voor de kerst werd Draxler met zo’n 8 miljoen euro winst verkocht door VfL Wolfsburg, de club die hij afgelopen zomer middels een mediacampagne na één jaar al probeerde te verlaten. Patrick Kluivert verloste hem namens PSG, waar Draxler in elk geval positief begon: