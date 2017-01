Nederlandse vliegvelden verbreken passagiersrecords

Vorig jaar hebben Nederlandse luchthavens hun passagiersaantallen tot recordhoogtes zien stijgen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de Schiphol Group.

Luchthaven Schiphol noteerde met 63,6 miljoen passagiers een stijging van 9,1 procent. Ook op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam werden de passagiersrecords verbroken. Eindhoven Airport verwelkomde 4,7 miljoen passagiers (9,3 procent groei) in het jaar waarin het zelfs nog een aantal weken gesloten was vanwege de aanleg van een nieuwe landingsbaan. Met 1,2 miljoen passagiers was de groei op Rotterdam The Hague Airport 0,2 procent.

Ook het vrachtverkeer nam op Schiphol toe ten opzichte van 2015; er werd met 1,7 miljoen ton 1,8 procent meer vracht vervoerd.

‘Meer beveiliging nodig’

De groei van het aantal passagiers baart Schiphol-directeur Jos Nijhuis zorgen. In het Financieele Dagblad pleit hij maandag voor meer beveiliging. Volgens Nijhuis zouden er honderden marechaussees extra nodig zijn om Schiphol veilig te houden.

De wettelijk toegestane groei op Schiphol nadert de grens. Het aantal vliegtuigen dat landde of opsteeg (uitgedrukt als het aantal vliegtuigbewegingen) steeg vorig jaar met ruim 6 procent tot 479.000 op Schiphol.

Doordat de luchthaven niet verder mag groeien dan 500.000 vliegtuigbewegingen in 2020, zijn maatschappijen in een onderlinge strijd verwikkeld om slots binnen te halen - de nog beschikbare tijdvakken om vliegtuigen te laten opstijgen en landen. Dit is een belangrijke veroorzaker van het hogere aantal passagiers. Naar verwachting wordt de limiet al volgend jaar gehaald. Een andere oorzaak van de groei is de algehele toename van het aantal reizigers in het Schengengebied (17 procent).