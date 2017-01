Even bellen met de beste vrouwelijke biertapper van Zuid-Nederland

Suzie van Amelsvoort (25), de beste tapster van zuid Nederland, is volgende week woensdag 11 januari één van de 56 finalisten op het NK Biertappen in Amsterdam.

Hoe heb je de finale NK biertappen bereikt?

„Door derde te worden bij de regionale wedstrijd van Zuid Nederland. Nummer 1 en 2 zijn heren uit Maastricht, wat mij de beste vrouw van de regio maakt. Er waren ongeveer zestig deelnemers uit alle takken van de horeca. In een café tap je natuurlijk wel veel meer dan bij ons. Ik werk bij grillrestaurant Gauchos op de Grote Markt in Breda. Daar heb ik de laatste tijd wel veel kunnen oefenen – het Glazen Huis stond pal voor onze deur. In de voorronde scoorde ik op tappen, afschuimen en gastvrijheid.”

Hoe gaat dat dan?

„Het lijkt een beetje op zo’n kookprogramma als Masterchef: er zit een jury aan wie je vier pilsjes van de tap en 1 speciaalbier uit een flesje moet serveren. En dan geen fouten maken.”

Wat kan er misgaan?

„Het begint al met het glas. Dat moet schitterend schoon zijn. Dat kan alleen als het gespoeld is op borstels. Dan houd je het glas in een hoek van 45 graden en het mag de tap niet raken. Vervolgens mooi afschuimen met de spatel. De officiële hoogte van de schuimkraag staat bij een wedstrijd op het glas. Zit je er net boven of er net onder, dan krijg je strafpunten. Dat moet je allemaal bedenken terwijl je aan het tappen bent en voordat je die afstand van een paar meter moet afleggen naar de jury. Er mogen geen bubbels of deuken in het schuim zitten en er moet een mooi bolletje op het glas liggen. De viltjes moeten ook nog eens precies goed op het blad liggen en het etiket van het flesje en de logo’s van de glazen wijzen naar de jury.”

Waar heb je het tappen geleerd?

„In het dorpscafé van De Rips. Daar begon ik op mijn vijftiende als afwasser en later werkte ik achter de bar en in het restaurant.”

Je bent net afgestudeerd aan de kunstacademie in Breda. Waar ga je in door?

„Ik focus me even op de horeca want ik neem het heel serieus. Misschien ga ik nog een extra opleiding doen om sommelier te worden. Ik heb net de deelnemerslijst gezien: er zijn 56 deelnemers waarvan 10 vrouwen. Mijn streven is bij de Top-10 van Nederland te komen, of de beste vrouwelijke biertapper te worden.”