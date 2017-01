LSD gebruiken op werk - werkt dat nou echt?

Tijdschrift Rolling Stone gaf in 2015 een nieuwe definitie aan het woord zakentrip. Want, zo schreef het blad, een groeiend aantal jonge professionals in de Amerikaanse Silicon Valley-regio raakt verknocht aan de psychedelische drug LSD.

Nou is LSD-gebruik in Californië door twintigers niet bepaald een nieuw fenomeen, maar Rolling Stone beweerde dat steeds meer mensen de drug onder werktijd gebruiken. Niet om in hogere sferen te geraken, maar om productiever te worden. Nuttig een kleine dosis en weldra: je creativiteit reikt tot in de hemel en je verstandelijke vermogens krijgen een flinke schop onder de kont. Volgens de gebruikers, althans.

Werkt het?

Maar werkt het echt? Die vraag staat centraal in een intrigerende longread op de website van Amerikaans tijdschrift GQ. Auteur Josh Dean probeert een antwoord op de vraag te formuleren door zelf een kleine dosis in te nemen. De LSD-hype onder voornamelijk startupmedewerkers is onderdeel van een grotere trend, noteert hij (al dan niet onder invloed).

Die trend heet biohacking. Met behulp van biologie, technologie en allerhande middelen proberen biohackers de aandachtsspanne, productiviteit en gezondheid van gebruikers te bevorderen. Er is een groeiende startuptak die zich bezighoudt met de productie en ontwikkeling van dit soort smartdrugs - ook wel noötropica.

Meningen verdeeld

Over de werking ervan zijn de meningen verdeeld. De effecten zijn subjectief en dus moeilijk te meten, zegt de ene kant van de wetenschap. Niet waar, zeggen de noötropica-adepten, zwaaiend met wetenschappelijk onderzoek waaruit wel degelijk de positieve effecten blijken voor concentratie en creativiteit.

De LSD-slikkende auteur zelf? “Ik zou je graag vertellen dat ik na de inname de beste en creatiefste proza uit mijn leven heb geschreven”, noteert hij. “Maar ik ben bang dat dat niet waar is.”

Wel had hij ‘s nachts vaker lucide dromen, en overdag minder behoefte aan koffie.