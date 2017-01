Leden Italiaanse Vijfsterrenbeweging voor aansluiting bij ALDE

Een meerderheid van 78,5 procent van de leden van de Vijfsterrenbeweging van de Italiaanse politicus annex komiek Beppe Grillo heeft maandag voor een aansluiting bij de liberale eurofractie ALDE gestemd. Dat meldt de partij op haar website. In Nederland zijn de VVD en D66 lid van de ALDE, die geleid wordt door de Belg Guy Verhofstadt.

Mov5Stelle Movimento 5 Stelle Hanno votato 40.654 iscritti

Per il passaggio all’ALDE il 78,5% pari a 31.914 iscritti, 6.444 per l’EFDD, 2.296 per i non iscritti 9 januari 2017 @ 11:27

De Vijfsterrenbeweging is nu nog lid van de eurosceptische EFDD, die de partij in 2014 samen met de Britse UKIP van Nigel Farage oprichtte. Maandag stemde 15,8 procent van de partijleden om in die fractie te blijven. De Vijfsterrenbeweging bekleedt zeventien zetels in het Europees parlement.

De ALDE levert momenteel 68 europarlementariërs. Het is daarmee de op drie na grootste eurofractie. Als de partij van Grillo zich aansluit bij de liberalen, streeft de fractie de conservatieve ECR voorbij en wordt het de op twee na grootste groep.

Verrassende overstap

De switch naar de liberale ALDE is verrassend. Grillo heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een anti-establishmentpoliticus, maar sluit zich nu aan bij een zeer Europagezinde fractie. De ALDE is voor verdere integratie van de Europese Unie. Dit in tegenstelling tot de EFDD, die vooral de nadelen van de Unie benadrukte.

Grillo uit in een blogpost flinke kritiek op de UKIP. Onder meer de Brexit bewoog hem ertoe lidmaatschap van de EFDD te heroverwegen. Grillo vreest dat de huidige eurofractie waarvan zijn partij lid is weinig plannen voor de toekomst heeft en nog minder hard kan maken.

Afgewezen bij de Groenen

De Vijfsterrenbeweging sprak ook met de Groenen / Europese Vrije Alliantie, een eurofractie waarvan GroenLinks en de Fryske Nasjonale Partij lid zijn. De fractie wilde echter niet met Grillo samenwerken.

De Vijfsterrenbeweging werd in 2009 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Italiaanse oppositiepartij. De partij stelt zich vaak populistisch op, maar past niet echt binnen één vaste politieke ideologie. De beweging richt zijn krachten vooral op het bekritiseren van corruptie en politieke misstanden.