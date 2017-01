La La Land grote winnaar Golden Globes - ‘Elle’ van Paul Verhoeven wint twee prijzen

La La Land was zoals verwacht een van de grote winnaars van de 74ste Golden Globe Awards. De muzikale film sleepte vannacht alle zes nominaties binnen. Paul Verhoeven sleepte twee prijzen binnen met Elle.

La La Land, een musical over twee wannabe sterren in Los Angeles, was de grote favoriet bij de prijsuitreiking in The Beverly Hilton. De film sleepte Golden Globes voor beste musical of comedyfilm, beste regie, beste acteur in een musical of comedyfilm (Ryan Gosling), beste actrice in een musical of comedyfilm (Emma Stone), beste script en beste filmsoundtrack binnen.

De opening van de Golden Globe Awards liet zien hoe hooggespannen verwachtingen waren rond La La Land. Het muzikale nummer met presentator Jimmy Fallon was er duidelijk door geinspireerd.



Grote winst voor Elle

De Golden Globes worden beschouwd als barometer voor de Oscars, die op 26 februari worden uitgereikt in Los Angeles. Al wijst The New York Times terecht op het verschil hoe de twee prestigieuze prijzen tot stand komen - de Globes worden door 85 journalisten van de Hollywood Foreign Press Association uitgedeeld, de Oscars worden door 6000 filmindustrie professionals van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences bepaald. De leden van die laatste organisatie brengen komende vrijdag pas hun stem uit voor de Oscar nominaties. Het is onwaarschijnlijk dat zij de uitslag van de Globes kunnen of willen negeren.

Elle van Nederlandse regisseur Paul Verhoeven won in de categorie voor beste buitenlandse film en ook hoofdrolspeler Isabelle Huppert kreeg een Globe voor beste actrice in een dramafilm. Dit is Verhoevens eerste Franstalige film. Elle gold als favoriet in deze categorie.

Op een Oscar hoeft Elle niet te rekenen, aangezien de film van Verhoeven daar de shortlist niet eens haalde.

Paul Verhoeven met zijn Golden Globe voor Elle. Foto EPA / Mike Nelson

Andere grote winnaars

De thriller The Night Manager van AMC verzilverde vannacht drie van de vier nominaties, die voor beste mannelijke (Hugh Laurie) en vrouwelijke bijrol (Olivia Colman) en beste acteur (Tom Hiddleston)



Lees ook: Dit zijn de filmtrends van 2017

Onzichtbare Fallon bij politieke Globes

Comedyserie Atlanta sleepte Globes binnen voor beste televisieserie musical of comedy en acteur (Donald Glover).Dramaserie The Crown kreeg twee Globes in de categorie beste dramaserie en beste actrice in een dramaserie (Claire Foy).

In tegenstelling tot voorgaande jaren leek de presentator van de Globes dit keer grotendeels onzichtbaar. Tijdens een van de eerste bijeenkomsten in 2017 van Hollywood-acteurs stond politiek hoger op de agenda dan lol schoppen.

The Tonight Show-host Fallon kon een grapje over het rampzalige Oudjaarsavond optreden van Mariah Carey niet onderdrukken, toen bleek dat zijn teleprompter het niet deed.

Uiteraard maakte Fallon ook obligaat voelende aandoende grappen over de verkiezingen en de aanstaande inauguratie van Donald Trump. Hij probeerde hiermee duidelijk critici tegemoet te komen die hem vorig jaar aanvielen toen hij de aanstaande president in zijn show door de haren aaide, maar het naliet kritische vragen te stellen.

Acteurs zoals Hugh Laurie en Meryl Streep lieten zich - minder humoristisch - uit over de politieke situatie in de Verenigde Staten.

jeneps Jennifer Epstein Hugh Laurie jokes this is final Golden Globes: “I don’t mean to be gloomy but it has the words ‘Hollywood,’ ‘foreign’ and ‘press’ in it” 9 januari 2017 @ 01:50

Lees hier de hele toespraak van Meryl Streep na.

Fallons imitatie van Afro-Amerikaanse komiek Chris Rock viel op Twitter ook niet zo in de smaak. In Hollywood, waar minderheden zich niet vertegenwoordigd voelen bij prijsuitreikingen (zie de ophef van #OscarsSoWhite van vorig jaar), ligt dit gevoelig. Al moet gezegd worden dat de Golden Globes over het algemeen diverser zijn dan de Oscars, omdat deze ook prijzen uitdeelt aan televisieproducties. Die duidelijk diverser zijn dan films.

Overzicht van de winnaars van de 74ste Golden Globe Awards

Beste dramafilm: Moonlight

Beste musical of comedyfilm: La La Land

Beste regie (film): Damien Chazelle, La La Land

Beste actrice dramafilm: Isabelle Huppert, Elle

Beste acteur dramafilm: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Beste acteur in een musical of comedyfilm: Ryan Gosling, La La Land

Beste actrice in een musical of comedyfilm: Emma Stone, La La Land

Beste bijrol (film): Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Beste actrice (film): Viola Davis, Fences

Beste animatiefilm: Zootopia

Beste script: Damien Chazelle, La La Land

Beste soundtrack (film): Justin Hurwitz, La La Land

Beste dramaserie: The Crown, Netflix

Beste televisieserie musical of comedy: Atlanta, FX

Beste miniserie of televisiefilm: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (FX)

Beste buitenlandse film: Elle, Paul Verhoeven

Beste actrice in een dramaserie: Claire Foy, The Crown

Beste acteur (televisie): Billy Bob Thornton, Goliath

Beste acteur in een comedyserie of musical: Donald Glover, Atlanta

Beste actrice in een musical of comedy (televisie): Tracee Ellis Ross, Black-ish

Beste acteur in een miniserie of televisiefilm: Tom Hiddleston, The Night Manager

Beste actrice in een miniserie of televisiefilm: Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Beste acteur in een bijrol voor een miniserie of televisiefilm: Hugh Laurie, The Night Manager

Beste in een bijrol voor een miniserie of televisiefilm: Olivia Colman, The Night Manager

Cecil B DeMille Lifetime Achievement Award: Meryl Streep