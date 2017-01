De Telegraaf onder vuur wegens koppen over criminele asielzoekers

De Telegraaf ligt onder vuur wegens twee koppen over criminele asielzoekers. De zaterdagkrant opende met „Asielhopper-invasie” en vervolgde op pagina 4 met: „Kansloze asielplaag ongehinderd verder”. Op Twitter was daarom dit weekeinde de hashtag #StopXenofoobTelegraaf populair.

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, opende op Twitter de aanval. Hij wees erop dat de krant in korte tijd herhaaldelijk sterke, negatieve termen over asielzoekers gebruikte; eerder ook ‘asieltuig’ en ‘aso-asielzoekers’.

Al snel volgde een oproep aan adverteerders om de krant te boycotten, en al snel volgden vele nazi-vergelijkingen.

De critici vallen vooral over het gebruik van het woord ‘plaag’, dat de asielzoekers zou ‘ontmenselijken’ en de associatie zou leggen met ongedierte. Rutger Bregman van De Correspondent twitterde:

rcbregman Rutger Bregman Een ‘plaag’ van ratten of muizen roei je uit. Het is niet toevallig dat de nazi’s precies dezelfde termen gebruikten. 8 januari 2017 @ 13:05

Columnist Nynke de Jong schrijft in haar column in het AD:

„Als je wilt weten waarom volwassen mensen varkenskoppen bij asielzoekerscentra leggen: dat komt doordat ze opgehitst worden door de koppenmakers van De Telegraaf.”

Het artikel met de gewraakte kop, van verslaggever Jan-Willem Navis, gaat niet over asielzoekers in het algemeen, maar over criminele asielzoekers uit ‘veilige landen’ die in Europese landen vrijwel kansloos asiel aanvragen. Volgens het artikel is het lastig om ze terug te sturen omdat de thuislanden niet meewerken. Het artikel vertelt niet hoe groot deze groep criminelen is, maar geeft wel algemene cijfers van afgewezen asielzoekers (4.790 vorig jaar) en vertrokken asielzoekers (1.980, van wie 540 gedwongen). Op de website van De Telegraaf heeft het artikel overigens een meer neutrale kop: Machteloos tegen misbruik asielrecht.

Telegraaf-verslaggever Bart Mos distantieerde zich op Twitter:

En rechtbankverslaggever Saskia Belleman schreef, ook op Twitter:

In het commentaar maandag kaart de krant nogmaals de kwestie van de criminele asielzoekers aan, met een verwijzing naar de ophef over de kop: „Toch gaat het debat in Nederland vaak meer over de gebezigde toonhoogte rond dit fenomeen dan over de aanpak van de problemen zelf.” Volgens de krant zijn de ‘echte vluchtelingen’ hiervan de dupe.

De Telegraaf wil verder niet inhoudelijk reageren. Hoofdredacteur Paul Jansen sms’t als reactie wel een artikel van NRC van 2 januari vorig jaar: De zeven plagen van de Europa. Als plaag één wordt hierin genoemd: „De vluchtelingencrisis”.