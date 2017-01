Italië heropent als eerste westerse land ambassade Libië

Italië gaat als eerste westerse land zijn ambassade in Libië heropenen. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. Volgens het ministerie zal de ambassadeur dinsdag zijn geloofsbrieven aan de autoriteiten in Tripoli overhandigen.

De ambassade werd in 2015 gesloten als gevolg van oplaaiend geweld tussen rivaliserende groeperingen. Ook veroverde terreurorganisatie Islamitische Staat enkele steden waaronder Sirte, dat inmiddels weer is terugveroverd. Er kwam vanuit Libië een massale migrantenstroom richting Europa op gang. Mensensmokkelaars maakten gretig misbruik van het gebrek aan controle bij de grens als gevolg van het machtsvacuüm in het land.

Volgens het ministerie kan de ambassadeur vrijwel meteen aan de slag. Italië kreeg in december al toestemming van Fayez Sarraj, de premier van de Libische eenheidsregering. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Angelino Alfano reageerde verheugd op de heropening:

angealfa Angelino Alfano Dopo due anni ritorna ambasciatore italiano a Tripoli. Grande gesto di amicizia verso popolo libico. Ora più controlli su partenze migranti. 9 januari 2017 @ 18:31

“Na twee jaar keert de Italiaanse ambassadeur terug naar Tripolo. Groot gebaar van vriendschap naar het Libische volk. Nu meer controles op vertrekkende migranten.”

In de afgelopen drie jaar bereikten meer dan een half miljoen migranten vanuit Libië de Italiaanse zuidkust. Tienduizenden migranten verdronken tijdens hun overtocht.

De Nederlandse ambassade in Tripoli werd in 2014 gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep Nederlanders in het land op om te vertrekken. Eerder hadden de Verenigde Staten de ambassade al gesloten.