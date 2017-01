Inrijden op twee agenten, van de schrik

Dát Mohamed het gedaan heeft staat wel vast, de enige vraag vanmiddag is hoe de rechtbank zijn vluchtpoging, afrijden op drie agenten, juridisch zal kwalificeren. Was dat een poging tot doodslag, tot zware mishandeling of was het niet meer dan ernstige bedreiging?

De drie agenten zitten zwijgend op de publieke tribune. De agent die zich in een reflex van z’n (stilstaande) motor liet vallen toen Mo gas gaf vraagt 750 euro, zijn collega’s 500 euro schadevergoeding. Mo reed over de fiets van de één en over het voorwiel van de motor van de ander toen hij ervandoor ging.

De officier eist tien maanden cel waarvan twee voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd. De verdenking van poging tot doodslag laat zij vallen. De agenten hebben slachtofferverklaringen ingeleverd met een indringend relaas over slapeloosheid, hoofdpijn en verlies aan vertrouwen, die de rechter voorleest. Ze dachten dat ze het loodje zouden leggen toen Mo met piepende banden op hen afkwam.

Voorwaardelijke opzet

Mo was hun die dag opgevallen. Het surveillanceteam was op zoek naar drugsdealers en zag hoe iemand bij hem instapte, een paar meter meereed en weer uitstapte. Bij aanhouding bleek die persoon 0,41 gram coke bij zich te hebben. Dus werd Mo in zijn VW Fox aan de kant gezet door de motoragenten. Toen de agent in burger z’n portier opende en hem bij de arm pakte, sloegen de stoppen door. Mo reed twee meter achteruit, waarop de meestruikelende agent losliet, Mo naar rechts stuurde en tussen de twee blokkerende politiemotoren weg wist te komen.

Nam Mo toen de redelijke kans op de koop toe dat de agenten daardoor gewond zouden raken? Of kun je dat niet zeggen, omdat, zoals de advocaat betoogt, zich alles „binnen twee meter afspeelde en uit stilstand”. De auto was volgens de advocaat te klein, de afstand te gering en de snelheid te laag om de kans op letsel aan te kunnen nemen. Meer dan bedreiging ziet hij er niet in. Een werkstraf is genoeg.

Een duidelijke verklaring heeft Mo niet voor zijn gedrag. Ja, ‘paniek’ toen z’n portierdeur opeens openging en een ‘normale burger’ hem zomaar bij z’n arm greep. Kon hij dan niet begrijpen, vraagt de rechter, dat de politie iets van hem wilde, gezien de motoragent die hem nu blokkeerde ? „Ja, enigszins wist ik het wel, dat het politie was” geeft Mo toe. Maar ja, hij schrok enorm. Ook gezien „alles wat er tegenwoordig gebeurt op straat, met vergismoorden enzo”. Of zou het misschien kunnen dat Mo iets te verbergen had? Nee, nee, absoluut niet. Die man die hij in zijn auto had gehad was een kennis uit de taxibranche – dat die cocaïne bij zich had, „dat is zijn probleem”.

Mo is Schipholtaxi-chauffeur, drie dagen per week. Wat een van de rechters tot de geïnteresseerde vraag brengt waarom hij niet fulltime werkt? Mo heeft zo’n 15.000 euro schuld en de schadevergoeding zegt hij niet te kunnen betalen. Ook daar heeft Mo geen goed antwoord op. Ja, hij is heel graag bij zijn gezin. Met z’n taxi haalt hij wekelijks 700 tot 800 euro op. Daar kan hij van rondkomen en dat volstaat.

Zijn actie met de auto noemt hij achteraf een hele domme fout en wat de agenten is overkomen „een heel naar verhaal”. Maar met de handel in drugs heeft hij niks te maken. De rechtbank had graag een reclasseringsrapport over Mo ontvangen, maar hij is niet naar de afspraak gegaan, erkent hij. Hij heeft slechte ervaringen met de reclassering, legt hij uit. Mo was tot 2010 regelmatig klant bij justitie; zijn strafblad telt zes bladzijden, niet alleen veroordelingen maar ook vrijspraken en sepots.

De rechtbank oordeelt dat ‘niet aannemelijk’ is dat Mo „ruimschoots ongehinderd” tussen de motoren door kon rijden. De agent die zijn portier opende mocht van geluk spreken dat Mo hem niet overreed. Er was dus sprake van poging tot zware mishandeling. Net als van vernieling en weerspannigheid. Mo’s gedrag is „volstrekt onacceptabel en verwerpelijk”.

De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie: tien maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook wijst ze de schadevergoedingen toe.