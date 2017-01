‘Honderden marechaussees tekort op Schiphol’

In een interview met het Financieele Dagblad (FD) zegt directeur van Schiphol Jos Nijhuis dat de luchthaven honderden marechaussees tekortkomt om het naar behoren te kunnen bewaken. Zonder deze extra mankracht, neemt Schiphol een risico met de veiligheid en efficiëntie van het vliegveld, zegt Nijhuis maandag in de krant.

De bezetting van marechaussees op Schiphol bedraagt op dit moment 1800 man. Nijhuis:

“Dat is ongeveer zoveel als in 2008 en 2009. Terwijl zowel de dreiging als het aantal passagiers fors is toegenomen. Daar moet echt wat aan worden gedaan.”

Volgens de topman van Schiphol zijn er vier- tot vijfhonderd extra man nodig. Hij wil dat er bij de aankomende kabinetsformatie meer geld beschikbaar wordt gesteld voor de beveiliging van de luchthaven.

Extra man, maar te weinig

Minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie, VVD) kondigde in november aan dat het kabinet 17 miljoen uittrekt voor extra bewaking van Nederlandse luchthavens, met name Schiphol. Dit betekent onder meer dat vanaf de zomer van 2017 135 extra marechaussees op vliegvelden rondlopen - te weinig, zegt Schiphol-directeur Nijhuis in het FD.

Afgelopen zomer voerden marechaussees op toegangswegen naar Schiphol extra veiligheidscontroles uit vanwege de verhoogde terreurdreiging. Wegens onderbezetting schoot de landmacht toen bij deze taak te hulp.

Personeelstekort

De Koninklijke Marechaussee kampt al langer met een personeelstekort. Door de vluchtelingenstromen van de afgelopen jaren en de toegenomen terreurdreiging staat de dienst onder druk.

Bovendien is het aantal luchtvaartpassagiers op Schiphol de afgelopen jaren fors toegenomen. Door de hoge werkdruk die dit oplevert klaagden bagage- en incheckmedewerkers van de luchthaven in november al dat het kan leiden tot veiligheidsrisico’s.