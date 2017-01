FIFA kiest Ronaldo tot beste voetballer van de wereld

Voetballer Cristiano Ronaldo is maandag tijdens het FIFA-gala in Zürich door de wereldvoetbalbond verkozen tot beste voetballer van de wereld. Hij liet de andere genomineerden Antoine Griezmann (Atlético Madrid) en Lionel Messi (FC Barcelona), die niet bij het gala aanwezig was, achter zich. Messi won de prijs vorig jaar.

De 31-jarige Real Madrid-aanvaller won het afgelopen jaar onder meer de Champions League en het Europees Kampioenschap met Portugal. Hij won vorige maand voor de vierde keer de Gouden Bal. Dit jaar werden de verkiezingen van de FIFA en die voor de Gouden Bal, georganiseerd door het Franse voetbalmagazine France Football, voor het eerst sinds 2009 apart gehouden.

Bij de vrouwen werd de Amerikaanse voetbalster Carli Lloyd voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste voetbalster van de wereld.

Ranieri beste trainer

De Italiaan Claudio Ranieri werd maandag verkozen tot Trainer van het Jaar. Hij leverde vorige seizoen een knappe prestatie door met het nietige Leicester City kampioen te worden van de Engelse Premier League.

Ranieri liet maandag Real Madrid-trainer Zinedine Zidane en Fernando Santos, die als bondscoach van Portugal het EK won, achter zich.