De trouwe schoonzoon zonder politieke ervaring

Het is een mooi verjaardagscadeau voor een trouwe schoonzoon. Later deze week benoemt de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting Jared Kushner, sinds 2009 de man van zijn dochter Ivanka, tot ‘senior adviseur’, zo werd maandag bekend. Kushner wordt deze dinsdag 36 jaar. Hij ziet met de benoeming de allengs belangrijker rol die hij in Trumps campagne speelde, beloond met een toppositie in het Witte Huis.

Kushner heeft geen politieke ervaring. Wel ontwikkelde hij zich afgelopen jaar van vastgoedmagnaat en collega van Trump tot één van diens vaste steunpilaren. Trump vaart blind op Kushner, zeggen mensen uit de entourage van de president tegen Amerikaanse media. In november zei Trump, dat Kushner, die orthodox joods is, goed voor vrede in het Midden Oosten zou kunnen zorgen.

Hij aasde al op een positie

Kushner op zijn beurt informeerde in november al naar de ethische haken en ogen van een positie in het Witte Huis voor een familielid van de president.

Inmiddels hebben zijn advocaten geconcludeerd dat de anti-nepotismewet die overheidsfunctionarissen verbiedt familieleden aan te stellen, voor het Witte Huis niet geldt. Maar zelfs te midden van Trumps vele andere controversiële benoemingen lijkt die van Kushner nog een slagje extra ingewikkeld – behalve door de familieband ook door zijn zakelijke belangen.

Tot hij zich terugtrok om de campagne van zijn schoonvader te leiden, was Kushner de CEO van Kushner Companies, een vastgoedimperium als dat van Trump, dat weliswaar vooral in Amerikaans vastgoed investeert, maar via leningen en joint ventures gebonden is aan onder meer Chinese, Israëlische en Russische partners. Daarnaast bezit Kushner de Amerikaanse krant The New York Observer en investeerde hij samen met zijn broer Josh in een zorgverzekeraar die zou profiteren van Obamacare. Volgens The New York Times is de firma van Kushner momenteel dicht bij een overeenkomst met de Chinese investeerder Wu Xiaohui over de ontwikkeling van een pand aan Fifth Avenue in New York. Dit weekend maakte Kushner wel al bekend om zich terug te trekken als CEO.

Kushner mag dan net als Trump geboren zijn met een gouden lepel in zijn mond, en de spil zijn van een machtige, clan-achtige vastgoedfamilie, maar daar houdt de overeenkomst op. Anders dan zijn schoonvader heeft Kushner een rustig karakter en toont hij strategisch inzicht op de lange termijn. Volgens zegslieden uit Trumps entourage die met de Amerikaanse pers spraken, nam Kushner aanvankelijk deel aan de campagne om zijn schoonvader bij te staan, maar ontwikkelde hij zich snel tot strateeg. Hij had de hand in benoemingen die Trump deed en in topontmoetingen van Trump, zoals met de Japanse premier Shinzo Abe en de Israëlische premier Netanyahu.

Kushner werd geboren in New Jersey en studeerde sociologie aan Harvard. Al toen hij voorin de twintig was, kreeg hij de leiding over de firma van zijn vader Charles, toen deze in New Jersey werd veroordeeld wegens belastingontduiking. Kushner smaakte zoete wraak toen hij eind vorig jaar de kans kreeg om de openbaar aanklager die zijn vader in 2005 naar de gevangenis stuurde, de latere gouverneur van New Jersey Chris Christie, uit Trumps transitieteam te werken.