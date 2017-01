Brexit knaagt aan Erasmus, ‘het grootste succes’ van de EU

Erasmus in Nederland Jaarlijks krijgen in Nederland 11.000 studenten en 1.100 docenten een Erasmusbeurs voor het buitenland: 70 procent van de studenten voor een studie en 30 procent voor een stage. De laatste tien jaar is het aantal Nederlandse Erasmusgangers verdubbeld. Met 1,52 procent van de Nederlandse studenten die jaarlijks een Erasmusbeurs krijgen, zit Nederland op het Europese gemiddelde. Zo’n 1,56 procent van de studenten in Nederland zijn buitenlanders met een Erasmusbeurs. Populairste bestemmingen zijn het VK, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Zweden en België.

Er bestaat een gigantisch en kostbaar Europees project (met een begroting van 2 miljard euro) waar Britten laaiend enthousiast over zijn. Tweederde van de Britten wil het Erasmus-programma, dat deze week dertig jaar bestaat, behouden, bleek onlangs uit een peiling door de British Council onder tweeduizend respondenten. Van de jongeren vindt zelfs driekwart dat de uitwisseling niet verloren mag gaan.

Net als bijna alles staat het Erasmusprogramma in het Verenigd Koninkrijk door de Brexit ter discussie, ook al deden vorig jaar 15.500 Britse studenten mee aan de uitwisseling en was er twee keer zo veel vraag naar plekken. Als het VK uit de EU treedt, is het mogelijk dat de onderhandelingen tussen de Britse regering enerzijds en de Europese instellingen en de 27 overige EU-lidstaten anderzijds ertoe leiden dat Britse universiteiten niet meer meedoen. Noodzakelijk is dat niet, aangezien niet EU-leden als Macedonië, IJsland en Turkije ook meedoen aan de uitwisselingen. Maar niemand kan nu nog met zekerheid zeggen dat ze na de Brexit blijven. Minister David Davis (Brexitzaken) weigerde in het Lagerhuis daarover toezeggingen te doen.

Dat de British Council vorige maand met een peiling over de populariteit van het programma kwam, is niet toevallig. De instelling is in het VK verantwoordelijk voor de uitvoering van Erasmus. Programmadirecteur Ruth Sinclair-Jones voert campagne. „Wij willen dat het Erasmus-programma prioriteit blijft. Het is belangrijk en heeft direct impact op de studenten en de economie”, zei Sinclair-Jones vorig jaar in The Guardian.

Strikt genomen gaat het Erasmus-programma over de vraag of de Britten bereid blijven de jaarlijkse kosten van 130 miljoen euro te blijven betalen. In bredere zin gaat het om veel meer. Een van de vele kloven die het Brexit-referendum blootlegde, was die tussen de universiteitssteden en het achterland. De districten rond de universiteit van Warwick kozen met 58,8 procent om in de EU te blijven, terwijl het nabijgelegen Coventry met 55,5 procent voor vertrek stemde. Exeter in het zuidwesten en Newcastle in het noordoosten van Engeland waren als Gallië in Asterix, bastions van Remain, omringd door Leavers.

Esmeé van der Vies studeerde vorig jaar aan de Sabanci Universiteit in Istanbul. Maaike de Nijs (40) studeerde in 1999 aan de université Blaise Pascal in Clermont-Ferrand. Maaike de Nijs (40) studeerde in 1999 aan de université Blaise Pascal in Clermont-Ferrand. Laura van Egmond (20) studeert sociale wetenschappen in Utrecht. Ze deed haar Erasmus in Helsinki. Laura van Egmond (20) studeert sociale wetenschappen in Utrecht. Ze deed haar Erasmus in Helsinki.

Tweeslachtig

Anti-Europese politici in het VK zijn tweeslachtig over Erasmus. Nigel Farage gebruikte het uitwisselingsprogramma als een voorbeeld van Europese samenwerking dat na Brexit prima voortgezet kan worden. Hij ageert liever tegen EU-financiering van universiteiten. „Dat wij tweehonderd Jean Monnet-leerstoelen hebben aan Britse universiteiten, wat betekent dat de Europese Commissie direct geld geeft aan faculteiten om bijvoorbeeld economie of politicologie te geven vanuit een Europees perspectief, is fout”, zei Farage in debat met studenten. Britse universiteiten vrezen dat zij aan kwaliteit en reputatie zullen inboeten als zij na de Brexit verstoken blijven van Europees geld en moeilijker visa kunnen bemachtigen voor buitenlandse studenten en onderzoekers.

Wie zich in Londen tussen de kosmopolitische dertigers begeeft, merkt al snel dat het Erasmusprogramma een belangrijke rol speelt als communautaire cupido: het was tijdens de uitwisseling dat de Nederlandse advocaat zijn Italiaanse vrouw ontmoette; het was tijdens hun semester aan die verre universiteit dat de Spaanse architect en de Schotse bankier elkaar troffen.

Voor Erasmuskoppels is Londen de ideale stad: Engelstalig, met een brede arbeidsmarkt, een onuitputtelijke hoeveelheid cultuur en zo internationaal dat buitenlander zijn niet opvalt. Ergens is de keuze van Theresa May of ze na Brexit Britse betrokkenheid bij het Erasmusprogramma doorzet ook een oordeel over die manier van leven: ziet zij het als een aanwinst voor het Verenigd Koninkrijk? Of zijn dit de wereldburgers zonder wortels en zonder gemeenschapszin waar May in rede op partijcongres in september zo hard over oordeelde?

Newcastle upon Tyne: Jan van Dam (24), medicijnen: ‘Nederland is beter geregeld’ Jan van Dam (medicijnen, Erasmus universiteit Rotterdam) was van eind maart tot september in Newcastle voor een wetenschappelijke stage voor zijn master. In een kinderziekenhuis onderzocht hij welke zieke kinderen een hoog risico op sepsis (bloedvergiftiging) hebben. „De sfeer in het ziekenhuis was erg goed. Het was gezellig met collega’s en ik had goede begeleiders. „Ik was er tijdens het referendum over de Brexit. Dat maakt wel indruk. Je ziet demonstraties, boze mensen voor en boze mensen tegen. „Ik denk wel dat alles in Nederland beter is geregeld. Uiteindelijk is het Nederlandse zorgstelsels beter of minstens zo goed als het Britse. „Voor ruim vijf maanden kreeg ik 1500 euro. In de vijf maanden dat ik er was, gaf ik echter 6.000 euro uit, met huur en alle reisjes. Het was een leuke ervaring.”

Helsinki: Laura van Egmond (20), sociale wetenschappen: ‘Studenten waren erg slim’ Laura van Egmond studeert sociale wetenschappen in Urecht: „Helsinki staat hoog aangeschreven. In sociaal opzicht zijn de Noordelijke landen op en top. „Het waren donkere dage, van september tot en met december en dat had ook iets gezelligs. Ik heb ook naar Lapland, Rusland, Stockholm en Estland gereisd. „Omdat ik mijn voorkennis niet kon bewijzen, kreeg ik vaak introductievakken, net onder mijn niveau. De studenten waren slimmer dan ik in Nederland gewend ben. Ze hadden een zwaar toelatingsexamen moeten doen wat lang niet iedereen haalt. Er waren minder studenten de groepen waren kleiner, de sfeer informeler en er was meer contact met docenten. Behalve mijn maandelijkse studietoelage van 280 euro kreeg ik van Erasmus 1000 euro voor vier maanden. Ik gaf 1000 euro per maand uit.

Clermont-Ferrand: Maaike de Nijs (40), communicatie: ‘Onderwijs was ouderwets’ Maaike de de Nijs is medewerker communicatie van een grote autodealer. Zij studeerde aan de Haagse Hogeschool en ging in 1999 naar de université Blaise Pascal in Clermont-Ferrand,waar ze marketing en economie studeerde. „Eerst vroeg ik me nog af waarom ik het eigenlijk deed maar achteraf had ik het voor geen goud willen missen. Het is een waardevolle periode waar je helemaal opnieuw begint en bijzondere dingen meemaakt. We konden skiën vlakbij en de natuur in. Ik heb er vrienden in vele landen aan overgehouden die ik via Facebook spreek. „Het onderwijs was ouderwets. De colleges waren twee uur lange dictaten en die moest ik dan in het Frans samenvatten en reproduceren. Er waren geen boeken of naslagwerken: je was afhankelijker van wie er voor de klas stond.”