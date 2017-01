Berlijn trekt 45 miljoen uit voor uitrusting politie

De regering van de stadstaat Berlijn trekt 45 miljoen euro uit om de politie zwaarder uit te rusten. Dat heeft de SPD-minister Andreas Geisel maandag gezegd na de eerste vergadering na het reces van de linkse coalitie. Dat meldt de krant Der Tagesspiegel. De aanschaf volgt op de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt op 19 december.

De politie in Berlijn krijgt onder meer nieuwe pistolen, machinegeweren en 6.300 kogelwerende vesten. Ook worden ongeveer honderd brandweerwagens beter uitgerust en wordt het digitale radiosysteem van de hulpdiensten verbeterd.

Een punt van discussie binnen de coalitie is het inzetten van beveiligingscamera’s. De SPD gaat alleen akkoord met het gebruik van camera’s als deze slechts bij grote evenementen worden ingezet. “Er zal geen permanente of volledige videobeveiliging komen,” zei Geisel volgens Der Tagesspiegel.

Federale politie

Sinds de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is er veel kritiek op de Duitse politie. Al tien maanden voordat Anis Amri de aanslag pleegde, was bij de Duitse autoriteiten bekend dat hij gevaarlijk was. Hij werd desondanks niet gearresteerd. De politie is in Duitsland sterk gedecentraliseerd. Het is een zaak van de deelstaten en de federale politie ondersteunt soms. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken pleit inmiddels voor centralisering van de inlichtingendiensten en grotere bevoegdheden van de federale politie.