Assad: alles bespreekbaar bij vredesonderhandelingen

De Syrische president Bashar al-Assad is bereid over alles te onderhandelen tijdens aankomende vredesbesprekingen. Dat antwoordt Assad op vragen van Franse journalisten in een interview dat gepubliceerd is door het Syrische staatspersbureau Sana.

In het gesprek zegt Assad ook bereid te zijn over zijn positie als president te discussiëren.

“Dat ben ik. Maar mijn positie is gerelateerd aan de grondwet, en de grondwet is duidelijk over het mechanisme waarmee je een president aan de macht of juist ten val kunt brengen. Dus als ze het over mijn positie willen hebben moeten ze het over de grondwet hebben, en die is niet van de overheid maar van het Syrische volk. Daarover zou een referendum moeten komen.”

Assad zei verder niet te weten wie namens de oppositie zal deelnemen aan de vredesbesprekingen, die gepland zijn in de hoofdstad van Kazachstan Astana. Wel zei hij te hopen aan tafel te zitten met de “echte” oppositie en niet de naar eigen zeggen oppositiekrachten uit Saoedi-Arabië of Frankrijk.

Vorige week meldde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu dat vredesbesprekingen in de week van 23 januari zullen beginnen. Die datum is nog niet bevestigd door Syrische autoriteiten. Ook wie aan de onderhandelingen zullen deelnemen is nog niet duidelijk.

Aleppo

In december heroverde het Syrische leger, gesteund door Rusland, Oost-Aleppo op de rebellen. De stad was sinds 2012 in handen van oppositiemachten. Volgens de Verenigde Naties schonden bombardementen die tijdens die operatie plaatsvonden het internationale oorlogsrecht. Die verwijten verwierp Assad in het gesprek met de Franse journalisten. Volgens Assad waren de acties gerechtvaardigd, omdat het alternatief zou zijn geweest om burgers over te laten aan “terroristen”, de term die de Syrische overheid gebruik voor alle partijen die tegen het regime strijden. “Als je mensen wil bevrijden betaal je soms een hoge prijs. Maar wat telt is dat de mensen zijn bevrijd van de terroristen.”

In het gesprek verweet Assad rebellen verder het staakt-het-vuren dat op initiatief van Turkije en Rusland sinds eind december in Syrië geldt te hebben geschonden, onder meer in de buurt van hoofdstad Damascus waar ze de watervoorraad hebben afgesloten. Het Syrische leger zal de rebellen daar verdrijven, aldus Assad.

Positief toonde Assad zich over de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Trumps belofte betere verhoudingen met Rusland te willen stimuleren noemde Assad “veelbelovend”, want een betere verhouding tussen de twee staten zal volgens hem een positief effect hebben op het Syrische conflict.