Arnon Grunberg wint Gouden Ganzenveer

Arnon Grunberg heeft de Gouden Ganzenveer 2017 gewonnen. Dat heeft voorzitter Gerdi Verbeet van de Academie De Gouden Ganzenveer maandagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Jinek.

Verbeet noemde Grunberg in de uitzending een “multitalent”.

“Hij is een journalist, embedded. Of een poëet, hij schrijft ook toneel maar ook boeken. En hij heeft een productie waar u en ik moe van zouden worden. Iedere dag, in heel veel kranten.”