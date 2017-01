‘Grondtroepen VS voeren actie diep in IS-gebied uit’

Elite-eenheden van het Amerikaanse leger hebben zondag een operatie uitgevoerd bij het Syrische Deir es-Zor, diep in het door Islamitische Staat bezette gebied. Dat hebben bronnen binnen de Amerikaanse regering maandag gezegd tegenover The Washington Post. De actie was bedoeld om IS-leiders op te pakken of te doden.

De operatie vond plaats in een klein dorp aan de Eufraat, in de buurt van Deir es-Zor. De door de Verenigde Staten geleide coalitie die tegen IS strijdt bevestigde dat de actie had plaatsgevonden, maar wilde geen verdere details geven. Volgens een regeringsbron zouden er geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen.

De ligging van Deir es-Zor. Tekst gaat verder onder de kaart



Helikopters

De troepen werden gedropt met helikopters, brachten zo’n anderhalf uur in het gebied door en vertrokken toen weer met gevangengenomen IS-leden en lichamen van gedode strijders, meldden ooggetuigen tegenover de website Deir al-Zour 24.

De actie werd ook bevestigd door het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een groep die het conflict in Syrië en Irak monitort. Volgens hen kwamen bij de actie 25 IS-strijders om het leven.

De coalitie schakelt vaker IS-leiders uit met drones, maar acties met grondtroepen zijn zeldzaam. In 2014 landden speciale eenheden bij Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van IS. Zij wilden daar westerse gijzelaars bevrijden, maar konden die niet vinden.