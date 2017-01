6x niet te missen op Eurosonic

Fil Bo Riva

Geboren Italiaan Filippo Bonamici groeide op in Ierland en werd straatmuzikant in Berlijn, waar hij met gitarist Felix Remm en producer Robert Stephenson de groep Fil Bo Riva begon. Centraal staat de soulvolle zang van Bonamici die als een Hozier of een Tom Waits kan uithalen, maar die altijd een hoekig Europees randje aan zijn stem houdt waarmee hij soms in de buurt komt van zijn landgenoot Zucchero. Met zijn wilde haar en Jim Morrison-achtige uitstraling heeft deze 23-jarige Eurobeatnik het in zich om een popster te worden.

11/1 Huize Maas, 22.15

12/1 Lutherse Kerk, 21.30

Anna Meredith

Klassiek geschoold multi-instrumentaliste Anna Meredith was composer in residence bij het BBC Scottish Symphony Orchestra. Ze richt zich nu op elektro-akoestische muziek die geen eenvoudig te benoemen voorbeelden kent in de popmuziek. Anna Merediths album Varmints werd uitgeroepen tot Scottisch Album Of The Year 2016. Haar show combineert industriële noise met de klassieke klanken van cello, klarinet en tuba. Haar muziek kan fluisterzacht zijn, maar werd ook al eens „verpulverend” genoemd.

11/1 Grand Theatre, 23.00

Sonars

‘Astral-pop’ van een trio uit het Engelse Brighton en het Italiaanse Bergamo zoekt het gouden ei van tijdloze popmuziek in de psychedelische hoek van Tame Impala en MGMT, met hier en daar een flinke dosis Pink Floyd en een vleugje meerstemmige sixtiespop. Met Serena Oldrati op toetsen en de broers Frederick en David Paysden op gitaar en drums maakt de groep kosmische rockmuziek die lieflijk en naïef kan klinken, maar die ook een hoge vlucht kan nemen met spacegeluiden en zweverige synthesizers.

12/1 De Spieghel, 23.00

Let’s Eat Grandma

Het goede nieuws is dat de boezemvriendinnen Rosa Walton en Jenny Hollingworth inmiddels hun middelbareschooldiploma gehaald hebben, ondanks de drukte rond hun album I, Gemini en veelbesproken optredens bij Jools Holland en op Glastonbury. De meiden maken vreemde liedjes met blokfluit en om elkaar kronkelende stemmen, geschreven toen ze nog veel jonger waren en ze zich konden verbazen over opdrachten in hun schoolboeken of graffiti op de muren in hun stad Norwich. Inmiddels maken ze volwassen popmuziek die het excentrieke, experimentele randje heeft behouden.

13/1 Stadsschouwburg, 20.00

Baywaves

‘Shoegazemuziek’ van bands die tijdens het spelen naar de punten van hun schoenen kijken is weer helemaal in nu Slowdive en Ride een comeback maken en de Spaanse groep Baywaves haar betoverende droomrock op Eurosonic komt demonstreren. De psychedelische cloudsurfmuziek van het viertal knipoogt naar de kleurrijke progrocksound van King Gizzard and the Lizard Wizard, wier gitarist Joe Walker de eerste EP van Baywaves produceerde. De band beweert dat ze het publiek kunnen hypnotiseren met hun magische soundtrack voor langzaam voorbij trekkende zomers.

13/1 Huis De Beurs, 21.25

Reykjavíkurdætur

‘Dochters van Reykjavik’, noemt zich deze zestienkoppige rapgroep van meiden uit IJsland die opzien baarden met hun gewaagde teksten en spraakmakende show. Net als bij de Wu-Tang Clan weet je nooit met hoeveel ze komen, maar zelfs als trio of de keurig op hun beurt wachtende solisten in de videoclips is Reykjavíkurdætur de moeite waard. Laat staan wanneer ze als rapbataljon van zestien vrouwen op volle sterkte over het podium paraderen en ze op de bres springen voor seksuele vrijheid en maximale expressie, in het IJslands en in het Engels.

13/1 Eurosonic Air, 22.15