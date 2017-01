Zanger Peter Sarstedt (75) overleden

De Brits-Indiase zanger Peter Sarstedt is op 75-jarige leeftijd overleden. De singer-songwriter scoorde eind jaren zestig een wereldhit met het nummer Where Do You Go To (My Lovely)?. Sarstedt overleed aan de gevolgen van de hersenziekte PSP, zo heeft zijn familie aan de BBC bevestigd.

De zanger werd in 1941 geboren in New Delhi en verhuisde in de jaren ’50 met zijn familie naar Engeland. Vanaf de jaren zestig kreeg hij daar voet aan de grond als singer-songwriter met nummers als I Am a Cathedral en Frozen Orange Juice. Het grootste succes volgde in 1969 met Where Do You Go To (My Lovely)?, over een meisje dat vanuit de sloppenwijken van het Italiaanse Napels opklimt tot de Europese jet-set.

Het nummer kwam tot de eerste plaats in de Britse hitlijsten. In Nederland bleef het steken op positie vier in de Top 40. In de afgelopen editie van de Top 2000 stond Where Do You Go To (My Lovely)? op plaats 1748. Voor de compositie ontving Sarstedt onder meer de Britse Ivo Novello Award.

Sarstedt maakte in decennia daarna nog tientallen platen, maar het succes van zijn grote hit wist hij daarna niet meer te herhalen. De zanger maakte zijn laatste plaat in 2013, nadat hij in 2010 al gestopt was met optreden toen de eerste verschijnselen van de progressieve hersenziekte PSP hem dat onmogelijk maakte.