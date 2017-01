Vier Israëlische soldaten gedood bij aanslag met truck in Jeruzalem

Na een half jaar van relatieve rust was het zondagmiddag weer raak in Jeruzalem. Een 28-jarige Palestijnse inwoner van Oost-Jeruzalem reed met een truck in op een groepje Israëlische soldaten dat deelnam aan een cultureel uitje. Vier van hen – drie vrouwen en een man – kwamen hierbij om, de dader werd doodgeschoten. Vijftien anderen raakten gewond.

Een uur na de aanslag worden enkele huilende soldates getroost door collega’s. Agenten doen forensisch onderzoek, enkele gewonden worden verpleegd. De vrachtwagen waarmee de aanslag is gepleegd, staat nog in de berm geparkeerd. Even verderop in het gras liggen de verzamelde rugzakken van de soldaten.

De vermoedelijke dader is de 28-jarige Fadi al-Qanbal uit de nabijgelegen wijk Jabel Mukaber. Op een filmpje is te zien hoe hij, nadat hij op de groep was ingereden, de vrachtwagen nog eens in zijn achteruit zette. Kort na de aanslag werd hij geprezen door Hamas. Speciaal gezant Nikolay Mladenov van de Verenigde Naties sprak hier zijn afschuw over uit: „Er is niets heroïsch aan zulke acties.”

De aanslag vond plaats in Armon HaNetsiv, een Joodse wijk in het niemandsland tussen West- en Oost-Jeruzalem. Deze wijk ligt op een heuvel die uitkijkt over de Oude Stad in Oost-Jeruzalem: onder meer de islamitische Rotskoepel en Al-Aqsa-moskee zijn goed zichtbaar vanaf hier.

Direct na de aanslag werden de veiligheidsmaatregelen in de stad verhoogd. Bij de Damascus-poort, de belangrijkste toegang tot de Oude Stad, werden Palestijnse jongens vaker dan normaal tegen de muur gezet en gefouilleerd.

Aanslagengolf

Sinds de herfst van 2015 eiste het conflict de levens van ongeveer veertig Israëliërs en ruim tweehonderd Palestijnen, van wie een meerderheid door Israël verdacht werd van het plegen van een aanslag. In de tweede helft van 2016 leek de aanslagengolf voorbij. Toch waarschuwden commentatoren ervoor dat de onvrede bij Palestijnen, over de bezetting en vermeende aantasting door Israël van de status quo over de Tempelberg, nog steeds onder de oppervlakte sluimerde.

Vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen al bijna drie jaar stil. Volgende week vindt er, zeer tegen de zin van Israël, in Parijs een vredesconferentie plaats. Zeventig landen hopen hier tot overeenstemming te komen over wegen naar een oplossing.

Intussen kampt premier Netanyahu ook met een ander probleem: hij wordt verdacht van corruptie. Volgens de krant Haaretz bracht politieonderzoek aan het licht dat hij afspraken zou hebben gemaakt met een mediatycoon over gunstige berichtgeving in ruil voor zakelijke voordelen.