Truck rijdt in op voetgangers in Jeruzalem, zeker vier doden

Een truck is ingereden op voetgangers op een populaire promenade in het oude deel van Jeruzalem. Volgens de politie zijn er vier mensen, drie vrouwen en een man die in de twintig waren, om het leven gekomen, schrijft Reuters.

Volgens Israëlische veiligheidsdiensten zijn zeker vijftien mensen gewond geraakt, schrijft Reuters, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. De bestuurder van de vrachtwagen zou zijn doodgeschoten.

De politie noemt het incident bij de Armon Hanetsiv-promenade, een plek tussen Oost- en West-Jeruzalem in en vlakbij het Israëlische hoofdkantoor van de VN, een “terroristische aanslag”. De truck reed in op een groep soldaten. Men vreest dat er nog mensen vast zitten onder de tot stilstand gekomen truck.

Volgens onze correspondent in Israël Derk Walters zou het om soldaten gaan die een cultureel uitje hadden op zondag:

DerkWalters Derk Walters De vier dodelijke slachtoffers zijn soldaten die op cultureel zondagsuitje waren voor terugkeer na de basis. Er lijkt geen tweede aanslag. 8 januari 2017 @ 12:02

