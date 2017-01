Slimme ideeën voor de muziek

De muziekwereld vernieuwen: dat is de missie van de 11 start-ups die vrijdag meedoen aan de pitchwedstrijd van Buma Music Meets Tech op Eurosonic Noorderslag. In Groningen zullen ze de jury proberen te overtuigen dat juist hun bedrijf toekomst heeft. Het is de derde keer dat muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra de wedstrijd organiseert. Het bedrijf dat vrijdag de beste pitch geeft, wint een prijs van 5.000 euro. Er is ook nog een publieksprijs waarvoor online kan worden gestemd.

Het deelnemersveld is divers. Sommige bedrijven maken apps of websites die op consumenten gericht zijn, zoals het Oostenrijkse Record Bird. Die app kan muziekliefhebbers op de hoogte houden als artiesten waarin ze geïnteresseerd zijn nieuwe muziek uitbrengen. Currents stopt chips in producten zoals albumhoezen zodat die draadloos verbinding kunnen maken met Android-telefoons en het album direct op Spotify vinden.

Andere deelnemers richten zich op de ondernemers in de muziekindustrie. Zo biedt EventGauge informatie aan de organisatoren van festivals en evenementen, die dankzij sensoren live een oog kunnen houden op bijvoorbeeld het weer, bezoekersstromen en omzet. SoundAppraisal richt zich ook op evenementen: met die app kunnen zowel bezoekers als omwonenden geluidsmetingen uitvoeren en hun mening geven over het volume dat door een festival wordt geproduceerd.

SoundAppraisal werd getest bij het Paradigm Festival in Groningen. Lees verder na de video.



Meer dan het prijzengeld

Een van de andere deelnemers is Plugify, een site die het makkelijk wil maken om muzikanten te boeken voor evenementen. Plugify is begonnen door Eline Leijten, die als zangeres zelf merkte hoe ingewikkeld het boeken van artiesten is. Zo ontstond het idee voor Plugify, naar het model van hotelwebsite Booking.com. Leijten: „Ik wilde een bewezen concept toepassen op een wereld die ik ken en waar ik van hou.”

Na een aantal maanden onderzoek en ontwikkeling werd Plugify in maart 2016 gelanceerd. Bij een crowdfundingactie werd 750.000 euro opgehaald. Inmiddels heeft Eline Leijten 12 mensen in dienst en zijn er meer dan 500 verschillende artiesten te boeken. Het uiteindelijke doel is om binnen vijf jaar uit te breiden naar heel Europa. Leijten: “We hebben al geld opgehaald om dit jaar nog uit te breiden naar België”.

Alle deelnemers aan Buma Music Meets Tech 1 Currents Streaming-links op chips in producten zoals albumhoezen 2 Event Gauge Real-time informatievoorziening bij evenementen 3 GUTS Beveiligen van tickets met behulp van blockchain 4 Kwettr Verhuur van digitale pop-upwinkels 5 Play as you like Streaming van livemuziek 6 Plugify Platform voor het boeken van muzikanten 7 Radio radar Monitoren van Nederlandse radio 8 Record Bird App met notificaties van nieuwe albums 9 SoundAppraisal Geluidsmetingen met behulp van een app 10 Tootoot Promotiesite voor concerten 11 Vraym Verkopen van producten uit online video’s

Niet alle bedrijven zijn al zo vergevorderd als Plugify. Het concept van Play As You Like, dat livemuziek door streaming voor iedereen toegankelijk wil maken, is nog in ontwikkeling. Maar de meeste bedrijven zijn al een product op de markt aan het brengen. De pitchwedstrijd op Eurosonic Noorderslag draait dan ook om meer dan het prijzengeld.

De netwerkkansen zijn voor de deelnemers minstens zo belangrijk, zegt Abishek Sen, die vorig jaar won met zijn app Number8. Die app gebruikt sensoren in je telefoon om te bepalen wat je aan het doen bent, je zogenoemde context – zit je in de auto, op je werk of in de sportschool? Met die informatie worden afspeellijsten samengesteld. Sen zegt dat hij bij de wedstrijd contacten heeft opgedaan die hem hielpen zijn technologie verder te ontwikkelen en breder toepasbaar te maken. Hij wil nu ontwikkelaars van andere apps de mogelijkheid geven om de context van hun gebruiker te bepalen.

Ticketverkoop moderniseren

Ook start-up GUTS wil de wedstrijd gebruiken om te netwerken. GUTS maakte een nieuw ticketsysteem dat fraude en de verkoop van tickets op de zwarte markt onmogelijk moet maken. Dat doet het door gebruik te maken van blockchain, de onderliggende technologie van onder andere Bitcoin. Bij blockchain wordt informatie verspreid over miljoenen computers en voortdurend gecontroleerd. Zo kunnen verkopers de prijs niet verhogen en geen nep-tickets aanbieden.

Voorwaarde is wel dat alle transacties via het systeem van GUTS verlopen. GUTS zal dus de concurrentie aan moeten gaan met grote bedrijven als Ticketmaster. Mede-oprichter Maarten Bloemers: „Toen we begonnen met GUTS hadden we geen idee hoe de ticketbusiness in elkaar zat. Dat blijkt een nogal gesloten wereld te zijn. Dat is niet in het voordeel van de consument. Met GUTS willen we ticketverkoop moderniseren.”

Bloemers ziet naast het voorkomen van fraude veel voordelen aan de transparantie van blockchain. „Promotors weten precies wie hun evenementen bezoeken. Dat levert waardevolle marketinginformatie op. Maar die informatie zou ook gebruikt kunnen worden om bezoekers te contacteren bij calamiteiten.” Bloemers: „We willen dit jaar 260.000 kaarten verkopen via ons platform. De eerste maanden zijn we vooral bezig met het opzetten van onze dienstverlening en testen. We zoeken ook een strategische investeerder die thuis is in de ticketwereld. Wij ontdekken alles gaandeweg. Daar leren we veel van, maar uiteindelijk moeten we iemand vinden die die wereld kent. Wie weet komen we op Eurosonic Noorderslag de juiste persoon tegen.”