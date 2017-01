Schutter Florida kreeg vorige maand wapen terug van politie

Esteban Santiago, de ex-militair die vrijdag vijf mensen doodschoot op een luchthaven in Florida, kreeg vorige maand zijn vuurwapen terug van de politie, nadat hij bij psychisch onderzoek niet geestesziek was verklaard. Dat zeggen Amerikaanse autoriteiten zaterdag volgens Reuters.

Santiago werd in november door de politie in Alaska ondervraagd, toen hij een FBI-kantoor was binnengestormd en vertelde stemmen te horen en te worden beïnvloed door terreurgroep Islamitische Staat. Zijn vuurwapen werd ingenomen, maar na een aantal weken weer teruggegeven. Het is nog niet bekend of dit ook het wapen is waarmee vrijdag werd geschoten. Volgens CNN is dit het geval.

Fort Lauderdale

Santiago kwam vrijdagavond Nederlandse tijd vanuit Alaska aan op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida. Hij opende het vuur op een menigte bij de bagagebanden. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven en raakten zes mensen gewond. Santiago nam het vuurwapen mee in zijn bagage.

De 26-jarige oud-militair, die diende in Irak, komt uit Alaska, zo meldden de lokale autoriteiten eerder. De familie van de verdachte liet weten dat de man kampt met psychische problemen. Santiago wordt momenteel verhoord. Over een motief is nog niets bekend, maar het zou gaan om een geplande aanslag. Santiago kan de doodstraf krijgen als hij wordt veroordeeld. Hij moet maandag voor de rechter verschijnen.