Schaatssponsor neergeschoten door zakelijk conflict

De man die op de parkeerplaats van Thialf in Heerenveen zaterdagavond schaatssponsor Bert Jonker met een vuurwapen aan zijn hand verwondde, was 24 uur na het schietincident nog steeds voortvluchtig. De verdachte heeft een zakelijk conflict met het slachtoffer, een ruzie die geen verband houdt met de schaatswereld.

Jonker, eigenaar van ingenieursbedrijf Clafis, is een gekend figuur in de schaatswereld als sponsor van een commerciële ploeg en als voorzitter van de Business Club van Thialf. Het incident komt „vermoedelijk voort uit een bedrijfsaankoop die een aantal jaren geleden is gedaan”, aldus een verklaring zondagavond van Jonkers ingenieursbureau Clafis.

Sven Kramer is zondag voor de negende keer Europees kampioen allround geworden. Kai Verbij won het eerste EK sprint ooit Ireen Wüst won de allroundtitel bij de vrouwen, de Tsjechische Karolina Erbanova won de EK-sprint.

De politie weet wie hij is

Jonker herkende de man die hem beschoot toen hij in zijn auto stapte na afloop van de tweede dag van het gecombineerde EK allround en EK sprint. De verdachte ontkwam, maar de politie weet wie hij is. Niet alleen dankzij Jonkers verklaring; ook andere getuigen herkenden Jonkers belager. Via familie, vrienden en kennissen probeerde de politie dit weekend de verdachte op te sporen. „Wij zoeken overal en doen een beroep op hem om zich te melden”, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens Omrop Fryslân is de verdachte een zakenman uit het westen van het land. Jonker zou diens onderneming hebben willen overnemen. Dit zou zijn afgeketst, waarna het bedrijf van de man failliet zou zijn gegaan. Volgens de Friese omroep zou de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, waardoor de opsporing moeizaam verloopt. De politie kan dit laatste niet bevestigen.

Jonker (Groningen, 1966) is oprichter en directeur/eigenaar van het landelijk opererend ingenieursbureau Clafis, met vestigingen in onder meer Groningen, Soest en Arnhem. Op de site van zijn bedrijf stond zondag dat hij „erg emotioneel” is en „vol ongeloof” over wat hem is overkomen.

„Het gaat hier om een bizarre actie die niemand heeft zien aankomen.”

Jonker maakt het „naar omstandigheden goed”, schrijft Clafis.

Hij richtte Clafis in 2004 op en in twaalf jaar groeide het naar een onderneming met ruim 450 medewerkers. Diverse overnames volgden. Begin deze week nog werd bekend dat Clafis het internationale concern JVR (70 werknemers) had overgenomen.

Groot liefhebber

Jonker is een groot schaatsliefhebber en is sinds 2014 hoofdsponsor van onder meer de schaatsploeg van coach Jillert Anema, kopman Jorrit Bergsma (olympisch kampioen op de tien kilometer), zijn vrouw Heather Richardson, Carien Kleibeuker en Irene Schouten.

Hij staat bekend om zijn uitgesproken meningen en zou daardoor geregeld conflicten hebben. Jonker is tevens voorzitter van de Business Club van Thialf. In 2014-2015 vocht hij voor de rechter een conflict uit met Sportsnavigator, een sportmarketingbureau van de Nederlander Marnix Wieberdink. Jonker had met hem langjarige sponsorovereenkomsten afgesloten, maar volgens Jonker kwam Sportsnavigator zijn afspraken niet na. De zaak werd uiteindelijk geschikt, maar Jonker stopte abrupt met de sponsoring toen hij voor een eigen ploeg koos.

Onlangs trad hij op de voorgrond als woordvoerder namens de merkenteams van de schaatsers, die een conflict hadden met de KNSB over bezuinigingen. De schaatsers dreigden met een boycot als de premiepot zou verdwijnen.