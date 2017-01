Saoedi-Arabië doodt twee gezochte terreurverdachten

Saoedische veiligheidsdiensten hebben zaterdag twee terreurverdachten, die verdacht waren van bomaanslagen in het land, doodgeschoten bij een politieactie in de hoofdstad Riad. Bij de actie raakte één agent gewond, meldt Reuters.

In een noordelijke wijk van de Saoedische hoofdstad werd zaterdag een actie opgezet om de twee verdachten te arresteren, maar die openden het vuur om arrestatie te voorkomen. Daarbij werden de twee mannen, Taye’ al-Say’ari en Tala bin Samran al-Sa’aeidi, doodgeschoten. In het huis van de twee verdachten zouden volgens het Saoedische ministerie van Binnenlandse zaken twee bomgordels, een granaat en chemicaliën die worden gebruikt voor het fabriceren van explosieven zijn gevonden.

Expert in bomgordels

Say’ari gold als een van de meest gezochte mannen van Saoedi-Arabië omdat hij ervan werd verdacht een expert te zijn in het maken van bomgordels die worden gebruikt door zelfmoordterroristen. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij een aanslag in augustus 2015 op een moskee in Asir, waarbij vijftien mensen om het leven kwamen. Ook zouden zijn bomgordels zijn gebruikt bij aanslagen in Medina en Jeddah.

Ook Sa’aeidi gold als een bekende van de Saoedische veiligheidsdiensten. Hij was in het verlegen al twee keer aangehouden op verdenkingen van moordpartijen in conflictgebieden, maar werd telkens weer vrijgelaten.

Volgens de overheid waren de mannen onderdeel van Islamitische Staat (IS). Saoedi-Arabië wordt vaker opgeschrikt door aanslagen van een lokale tak van IS tegen shi’itische minderheden in het land. Terrorisme wordt hard aangepakt door de overheid, dat het aantal executies van onder meer terreurverdachten de laatste jaren heeft opgevoerd.