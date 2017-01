Rusland is online op vriendenjacht

‘Rusland liegt, maar de NAVO ook’ Een korte serie artikelen over desinformatie als (militaire) strategie. Die is van alle tijden, maar sinds het uitbreken van het conflict in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim in 2014 maakt Rusland er opnieuw op grote schaal gebruik van. Russische beïnvloeding

1. Desinformatie als wapen van Moskou

2. Russische beïnvloeding in Nederland

3. Wie zijn de Russische cybersoldaten?

4. Russische trollen in Tsjechië

De AIVD windt er geen doekjes om. „De wereldwijde Russische campagne om beleid en beeldvorming ten aanzien van Rusland te beïnvloeden raakt ook Nederland.” Dat schrijft de inlichtingendienst op zijn website. „Rusland maakt hierbij deels gebruik van een contactennetwerk dat in de jaren daarvoor is opgebouwd. (…) Rusland heeft veel kennis en ervaring, met name vanuit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, op het gebied van beïnvloedingsoperaties. (…) Die zijn veelal gericht op het politieke en zakelijke domein, maar ook op cultuur en media”, zo vervolgt de AIVD.

In veel landen, waaronder de Verenigde Staten, is onrust ontstaan over vermeende Russische inmenging in het democratische proces. De vraag is nu wat er in Nederland zichtbaar is van mogelijke Russische beïnvloeding van media en politiek.

Met name het neerhalen van vlucht MH17 en de Nederlandse voortrekkersrol bij nieuwe sancties tegen Rusland maken Nederland volgens inlichtingenexperts tot een relevant doelwit in de Russische informatiecampagne. „De Russische inspanning op dit gebied lijkt mondiaal, en ook in Nederland, geïntensiveerd na de interventie in Oekraïne”, schrijft de AIVD.

Zoals vaker bij inlichtingendiensten blijft het bewijs voor de beschuldigingen achterwege. Welke beïnvloeding er precies plaatsvindt, wordt volgens de AIVD wel met relevante Nederlandse overheden gedeeld, maar niet met het publiek.

Zichtbare Russische beïnvloeding vindt in Nederland vooral via internet plaats. Daar zijn Engelstalige media als RT (voorheen Russia Today) en Sputnik, die door de Russische overheid worden gefinancierd, nadrukkelijk aanwezig. Beide mediakanalen zijn opgericht om de Russische visie op de werkelijkheid te presenteren.

RT claimt een bereik van ruim 700 miljoen mensen in meer dan 100 landen, al zetten analisten daar vraagtekens bij. Behalve via internet is het kanaal bij meer dan drie miljoen mensen in Nederland via de kabel beschikbaar. Een mediatoezichthouder in het Verenigd Koninkrijk tikte RT op de vingers vanwege misleidende of onevenwichtige berichtgeving over de conflicten in Syrië en Oekraïne. Sputnik verspreidt regelmatig nepnieuws.

De inhoud van beide mediakanalen wordt door alternatieve Nederlandse nieuwssites als ‘Ninefornews’ en ‘Destillewaarheid’ veelvuldig overgenomen en ook op sociale media worden hun beelden en artikelen regelmatig gedeeld. Dan gaat het onder meer om artikelen die het door Nederland geleide onderzoek naar de toedracht van de MH17-ramp bekritiseren. Maar ook absurder ‘nieuws’ als ‘Nieuw NAVO-hoofdkwartier geïnspireerd op dubbele bliksemschicht SS?’, zoals Ninefornews schreef op basis van „staatspersbureau” Sputnik. Het door RT verspreide bericht dat Islamitische Staat is opgericht en gefinancierd door de Verenigde Staten keert in discussies op Twitter en Facebook regelmatig terug.

Ook op website GeenStijl zijn regelmatig berichten uit Russische media te vinden, vooral in relatie tot de situatie in Oekraïne. Soms wordt de lezer daarin regelrecht misleid. In het bericht ‘Nederland vuistdiep in verdediging Oekraïne’, met als bron de website Fort Russ, werd begin november gemeld dat Nederlandse militairen in Oekraïne schietoefeningen deden om de Russische president Poetin te treiteren. In werkelijkheid ging het om een bezoek aan Oekraïne in het kader van de OVSE, zoals het Oekraïense persbureau UNN meldde. Rusland is ook lid van de OVSE en wordt in dat verband eveneens door Nederlandse militairen bezocht.

In aanloop naar het Oekraïne-referendum waren op GeenStijl veelvuldig artikelen te lezen die vooral het Russische perspectief op het conflict in het land vertolkten. Oekraïne werd volgens GeenStijl door de „uitbreidingsdrift” van Brussel „ingelijfd” door de EU en het associatieverdrag met de Unie was de oorzaak van de „burgeroorlog” in Oekraïne. Daarbij werd de rol van Rusland regelmatig genegeerd.

Een voorbeeld van directere Russische beïnvloeding waren artikelen van Vladimir Kornilov die op GeenStijl en The Post Online verschenen. Vladimir Kornilov is een in Rusland geboren Oekraïner die tegenwoordig in Nederland woont. Hij was jarenlang de directeur van de Oekraïense afdeling van het Instituut voor GOS-landen. Dit instituut, opgericht door de Russische parlementariër Konstantin Zatoelin, behartigt Russische belangen in landen die deel uitmaken van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, wat allemaal voormalige Sovjetstaten zijn. Kornilov behoort ook tot de geestelijk vaders van de Volksrepubliek Donetsk; een van de opstandige regio’s in het oosten van Oekraïne.

The Post Online publiceerde een artikel van Kornilov onder de kop ‘Vrienden in Nederland: verraad Oekraïne niet en stem tegen het associatieverdrag’. Kornilov beschreef zichzelf als een „expat” en ondertekende het artikel met ‘politiek analist en historicus’. De lezer bleef onwetend over het feit dat hij vanwege zijn nauwe banden met Rusland (Kornilov ontving een patriottische onderscheiding uit handen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken) Oekraïne is ontvlucht.

Overigens schopte Kornilov het ook tot een uitzending van Nieuwsuur, waarin hij ook met het neutrale ‘politiek analist’ werd aangeduid.

Ook in andere ‘alternatieve media’ zijn regelmatig pro-Russische geluiden te horen. Op de nieuwssite Novini, dat een conservatief christelijke signatuur heeft, verschijnen regelmatig artikelen die Rusland en president Poetin in een gunstig daglicht stellen en de VS en de Europese Unie bekritiseren. De site nam onder meer een achtergrondartikel over van de Russische denktank Katehon, die wordt geleid door de rechts-nationalistische Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin. Daarin wordt onder meer gesteld dat de ‘Pax Americana’ de Europese volken van hun eigen aard heeft beroofd.

De traditionele christelijke waarden die het bewind van president Poetin zegt te vertegenwoordigen, maken Rusland voor sommige conservatieve christenen een mogelijke bondgenoot, al zitten Nederlandse christelijke politieke partijen als de SGP en de ChristenUnie zeker niet op een pro-Russische lijn.

Russische beïnvloeding van de Nederlandse politiek, zoals de AIVD die naast invloed op de media signaleert, is moeilijk aan te wijzen. Binnen de SP lijkt het Russische geluid zijn weg wel te vinden. Tijdens zijn nee-campagne voor het Oekraïne-referendum toerde Tweede Kamerlid Harry van Bommel vorig jaar langs zaaltjes met een groepje mensen dat volgens hem uit Oekraïense Nederlanders bestond.

@mvanhulten dat waren Nederlanders. Geen Russen. En anders dan jij hebben wij geen buitenlands geld aangenomen. — Harry van Bommel (@harryvandesp) April 8, 2016

Deels ging het echter om Russische Nederlanders. Een aantal van hen organiseert regelmatig kleinschalige pro-Russische demonstraties en is erg actief op sociale media met het bekritiseren van het Westen en de westerse berichtgeving over Rusland.

Tijdens de referendumcampagne werkten ze samen met Vladimir Kornilov, die in Russische media tegenwoordig vaak als bron dient van kritische berichten over Nederland en de EU. Een etnische Russin uit het Oekraïense Donetsk, die op sociale media met enige regelmaat de Russische president Poetin prijst, speelde een belangrijke rol in de referendumcampagne van de SP en is ook lid van de partij.

Onder PVV-stemmers kan de Russische president Poetin zeker op sympathie rekenen, maar partijleider Geert Wilders houdt, in tegenstelling tot andere anti-immigratie-partijen waarmee de PVV in het Europarlement een fractie vormt, de boot grotendeels af. Vooral sinds het MH17-drama vormen associaties met Rusland een electoraal risico. Wel is Wilders regelmatig op de Russische televisie te zien. Duidelijk is wel dat Wilders niet gediend is van al te veel kritiek op Rusland, zo bleek uit e-mails die bij De Telegraaf terecht kwamen. Toen PVV-Kamerlid Raymond de Roon zich in 2014 uitsprak tegen de levering van Franse marineschepen aan Rusland, riep Wilders hem tot de orde. „Dit is echt veel te kritisch over Rusland. Is ook niet zo in de fractie besproken. Waarom weet ik hier niks van??” schreef hij volgens De Telegraaf.

Hoewel critici van de EU en de VS graag gebruik maken van oorspronkelijk Russische mediaberichten die het Westen bekritiseren, lijkt de Russische invloed in de ‘mainstream media’ en de politiek vooralsnog beperkt.

Onder de bevolking lijken eventuele Russische beïnvloedingsoperaties ook weinig invloed te hebben. Recent onderzoek van de Europese Commissie wijst uit dat Nederland een van de EU-landen is waar veel mensen een zeer negatief beeld hebben van Rusland.

‘Te weinig wederhoor bij Russen’ Rusland is niet erg populair in Nederland. Maar er zijn ook Nederlanders die het juist opnemen voor Rusland, vooral op sociale media. Ze kunnen zich niet vinden in de berichtgeving over Rusland en baseren zich deels op Russische media. NRC laat ze aan het woord. Jos van der Veen (45), treinmachinist. Neemt het op internet vaak op voor Rusland. Wat vindt u van de Nederlandse media over Rusland? „Ik vertrouw de Nederlandse media niet meer. Ik vind ze erg pro-NAVO en pro-Amerika. Terwijl de Amerikanen er zelf ook niet meer in geloven. Dat zie je aan de verkiezing van Trump.” Sinds wanneer windt u zich op over de berichtgeving? „Dat is begonnen met de nasleep van nine eleven. Vanwege massavernietigingswapens vielen de Amerikanen Irak binnen, terwijl die er later niet bleken te zijn. Dat was een enorm fiasco van de VS en de media. Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, ben ik mezelf daar op allerlei manieren over gaan informeren, zonder klakkeloos de Nederlandse media te volgen. Nu zie je dat Rusland telkens als grote vijand wordt afgeschilderd. Via Facebook sta ik in contact met een Nederlander, Ronald van Amerongen, die in Oost-Oekraïne woont. Die vertelt mij hele andere verhalen. Over het Oekraïense leger dat nog steeds burgers vermoordt. Rusland mag dan misschien soms liegen, maar dat doet de NAVO net zo goed. Over hun betrokkenheid in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, terwijl nu wel duidelijk is dat de NAVO Islamitische Staat financiert.” Dat soort berichten wordt vaak door Russische media verspreid. Vertrouwt u die meer dan de Nederlandse? „Dat verschilt per medium. Als je vraagt of ik RT meer vertrouw dan Nederlandse media dan zeg ik ja. RT is gewoon staatsmedia net als de NOS. En als je RT vergelijkt met de NOS, nou dan vertrouw ik RT veel meer. De NOS is overduidelijk anti-Rusland. Berichten die de NAVO in diskrediet kunnen brengen noemen ze niet eens. En ze zijn wel een keer betrapt op het slim knippen en plakken om Poetin in diskrediet te brengen.”

Anneke de Laaf (56), ambtelijk secretaris. Pro-Russisch activist. Wat doet u om de Russische stem beter te laten horen? „Met andere Nederlanders werk ik aan een stichting en website, Soevereineuropa, die tot doel hebben Europa zijn eigen koers te laten varen. We streven naar goede relaties met Rusland en naar een wereld waarin niet alleen de VS het voor het zeggen hebben. Demonisering van Rusland is gevaarlijk voor Europa, omdat een eventuele oorlog hier wordt uitgevochten. Verder vertaal ik soms Engelstalige artikelen van Russische politiek analisten voor sites als Novini.” U neemt ook deel aan pro-Russische demonstraties. Hoe bent u zo betrokken geraakt? „Ik was altijd al geïnteresseerd in Rusland. In 2014 nam ik deel aan een herdenking bij de Oekraïense ambassade na een brand in Odessa waarbij tientallen demonstranten tegen de coupplegers in Kiev omkwamen. Daar leerde ik Russische Nederlanders kennen. Sindsdien zet ik me in om het Russische verhaal te vertellen.” Wat doen de media fout? „Ze nemen uitspraken van het Amerikaanse State Department zo over, maar plegen aan Russische zijde geen wederhoor. Ook bij het MH17-onderzoek stellen ze amper kritische vragen. Maar ja, ze moeten ook wel. Zo staat in de statuten van de NRC dat de krant zich voegt naar de uitgangspunten van de NAVO. ” In de beginselen uit 1970 staat dat NRC de grondslag van het Atlantisch bondgenootschap aanvaardt. Dat wil niet zeggen dat we niet kritisch schrijven over de NAVO. „De beginselen schetsen het kader waarbinnen de organisatie opereert. Dat blijkt bij tegenstrijdige verhalen. De NRC zal in deze gevallen mede vanwege de grondbeginselen de zienswijze van het Atlantisch verbond verkiezen. Er wordt wel kritiek geleverd, maar de waarde en uitgangspunten van het verbond worden nooit serieus in twijfel getrokken.”