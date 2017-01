PVV-kandidaat bij VVD ‘te licht bevonden’ voor Kamerzetel

Het doet heel eventjes pijn bij de VVD: de overstap van hun eigen fractievoorzitter uit de Haarlemse gemeenteraad naar de PVV. Rob de Jong is de nieuwe nummer 31 op de PVV-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart, werd vrijdagavond bekend. Hij verlaat per direct de VVD en de gemeenteraad van Haarlem. Zijn fractie wist van niets.

Klopt. Nadat hij te licht was bevonden om voor de VVD mogelijk de Tweede Kamer in te gaan. https://t.co/hvPsSSPRJT — Kees Berghuis (@KeesBerghuis) January 7, 2017

Kees Berghuis, het hoofd voorlichting van de VVD in de Tweede Kamer, reageerde via Twitter dit weekend op het nieuws van De Jongs overstap naar de PVV. Volgens Berghuis maakte De Jong zijn transfer „nadat hij te licht was bevonden om voor de VVD mogelijk de Tweede Kamer in te gaan.” Dat lokte een stekelige ontkenning uit van De Jong, ook via Twitter: „Ik heb niet meegedaan aan de VVD kandidaatstelling TK 2017: geen brief, geen gesprek, geen evaluatie en dus geen afwijzing.”

Duidelijk: ik heb niet meegedaan aan de VVD kandidaatstelling TK 2017: geen brief, geen gesprek, geen evaluatie en dus geen afwijzing. — Rob de Jong (@Robdejong023) January 7, 2017

Hoe zit dat? Nou, De Jong heeft een gesprek gehad met de regionale scoutingscommissie voor de VVD. De Jong, aan de telefoon: „Dat klopt. Maar die commissie kijkt veel breder naar wat je kunt betekenen voor de VVD. Als je met hen praat, betekent dat niet dat je kandidaat bent.” Een woordvoerder van de VVD, niet Berghuis, zegt dat de regionale commissie moet kijken wie binnen de VVD voor welke taken ingezet kan worden. Richting de verkiezingen betekent dat ook: een voorselectie maken voor de Tweede Kamer-kandidatenlijst. De Jong werd door de regionale commissie in Haarlem – anders dan andere lokale VVD’ers – niet voorgedragen voor gesprekken met het landelijke scoutingsapparaat.

De Jong zegt dat hij „met volle overtuiging” voor de PVV kiest. „Een groot aantal ontwikkelingen in ons land vragen om een andere koers”, meldt hij in een verklaring. „Het falende immigratiebeleid, de zinloze overdracht van soevereiniteit aan de Europese Unie, maar bovenal het feit dat onze vrijheden steeds meer onder druk staan, hebben mij ertoe bewogen mijn koers te verleggen. Ik heb in de PVV een partij gevonden die meer recht doet aan mijn visie op Nederland.”