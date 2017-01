Vijf jaar geleden kreeg Koert een mooie baan aangeboden in het buitenland, en hij en Janneke hadden de emigratie voorbereid. Janneke had het erg naar haar zin op haar werk en durfde haar collega’s haast niet te zeggen dat ze weg zou gaan. Ook vond ze het vreselijk om familie en vrienden achter te laten, maar uiteindelijk was ze het wel met Koert eens: ook voor haar was dit een groot avontuur. En de foto’s van de stad waar ze heen gingen, zagen er fantastisch uit.

Koerts nieuwe baan bleek inderdaad interessant en uitdagend, al werd het niet al te best betaald, gezien wat ze daar nodig hadden voor hun levensonderhoud. Janneke solliciteerde op allerlei functies, maar kwam nergens verder dan een tijdelijke klus beneden haar niveau. Van alleen Koerts inkomen konden ze helaas niet in het mooie stadscentrum wonen. Ze kwamen terecht in een wat verder gelegen woonwijk met goedkope appartementenblokken.

Janneke werd zwanger en beviel van een dochtertje. Nu ze met het kindje thuiszat, miste ze haar familie en vrienden nog veel meer. Ze begon Koert te verwijten dat ze een leven leidde dat ze helemaal niet wilde leiden, en dat hij hen lange dagen alleen achterliet.

Koert kwam inderdaad steeds later thuis; hij zag ertegenop om Jannekes verwijten aan te horen. Natuurlijk werd Koert verliefd op een vrolijke collega met wie hij zowel kon lachen als praten op de manier waarop hij graag over dingen praatte: nuchter en betrokken, zonder emotionele ondertonen.

Zoë werd ook verliefd op hem en Koert bracht na zijn werk regelmatig een aantal uren in haar flat door. De grote droom van Zoë was dat hij een keer een heel weekend zou blijven, en Koert deed het, zij het met moeite en schuldgevoel jegens zijn dochtertje dat hij alleen op zaterdag en zondag zag.

Toen Zoë begon over „samen op vakantie gaan”, zag Koert in dat hij dat nooit zou kunnen organiseren, en maakte hij een eind aan de affaire. „Ik kies voor jou”, zei hij tegen Janneke, nadat hij alles had opgebiecht. „Wij zijn het gezin. Niemand mag tussen ons in komen.” Hij was trots op het offer dat hij bracht voor haar, voor hen. En omdat Janneke maar niet inzag welk offer híj dan precies bracht, legde hij haar nog maar eens uit, hoe hij voor hetzelfde geld een onbezorgd leven had kunnen hebben met die leuke, vrolijke Zoë.

In de marge van het wereldnieuws proberen gewone mensen, X&Y, indruk op elkaar te maken, iets netjes op te lossen of wanhopig hun hachje te redden.