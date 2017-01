Nog eens in z’n achteruit eroverheen

De truck staat nog precies in de berm zoals hij daar belandde: dwars in het gras. Een uur eerder was de 28-jarige Palestijn Fadi al-Qanbal op een groepje Israëlische militairen ingereden. Nu het aantal dodelijke slachtoffers is geteld – vier in totaal – heerst er hier, in het niemandsland tussen West- en Oost-Jeruzalem, zowel de bedrijvigheid van forensisch onderzoekers als het verdriet van militairen.

Een jonge vrouw zit huilend op een bankje. Drie van de vier slachtoffers waren officier in opleiding, net als zij; de vierde was hun opleider. Ze waren op een cultureel uitje voordat ze weer naar de legerbarakken zouden gaan. Een collega van de huilende vrouw slaat een arm om haar heen. Even later worden ze weggevoerd van de plaats des onheils – zonder de vijftien militairen die per ambulance vertrokken.

De vermoedelijke dader komt uit de nabijgelegen wijk Jabal Mukaber. Op een filmpje is te zien hoe hij, nadat hij op de groep was ingereden, de vrachtwagen in zijn achteruit zette en de truck nogmaals over de militairen stuurde.

Kort na de aanslag werd hij geprezen door Hamas. Speciaal gezant Nikolay Mladenov van de Verenigde Naties sprak hier zijn afschuw over uit: „Er is niets heroïsch aan zulke acties.”

De aanslag, de eerste in Jeruzalem na een relatief rustig jaar, vond zondagmiddag plaats in Armon HaNetsiv. Deze wijk, waar ook het regionale hoofdkantoor van de VN staat, ligt op een heuvel die uitkijkt over de Oude Stad in Oost-Jeruzalem; de islamitische Rotskoepel en Al-Aqsa-moskee zijn goed zichtbaar vanaf hier. Er wonen voornamelijk Joden en expats.

Na de aanslag werden de veiligheidsmaatregelen in de stad verhoogd. Bij de Damascus-poort, de belangrijkste toegang tot de Oude Stad, worden Palestijnse jongens vaker dan normaal tegen de muur gezet en gefouilleerd.

Een aanslag als deze, met jonge militairen als slachtoffers, komt in Israël altijd net even wat harder aan. Omdat het land dienstplicht voor mannen en vrouwen kent, heeft vrijwel iedere familie wel een dochter, neefje of buurmeisje in het leger zitten. De slachtoffers van deze aanslag – allen in de twintig – hadden ‘van iedereen’ kunnen zijn.

Premier Netanyahu noemde de aanslag „deel van hetzelfde patroon dat wordt geïnspireerd door IS, dat we eerst in Frankrijk, toen in Duitsland en nu in Jeruzalem zagen”. Het is niet voor het eerst dat hij een Palestijnse aanslag linkt aan IS. Drie jaar geleden muntte de premier bijvoorbeeld de uitspraak „Hamas is IS en IS is Hamas”.

Volgens critici van Netanyahu zijn de Palestijnen, die tegen de Israëlische bezetting strijden, niet te vergelijken met IS-strijders. Door Israël, met door IS getroffen landen in Europa in een rijtje te plaatsen, zou Netanyahu volgens hen hopen op westerse sympathie.

In de tweede helft van 2016 leek de in oktober 2015 begonnen aanslagengolf voorbij. Toch waarschuwden commentatoren ervoor dat de onvrede bij Palestijnen, over de bezetting en vermeende aantasting door Israël van de status-quo over de Tempelberg, nog steeds onder de oppervlakte sluimerde.

Vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen stil. Volgende week vindt, zeer tegen de zin van Israël, in Parijs een vredesconferentie plaats. Zeventig landen hopen tot overeenstemming te komen over wegen naar een oplossing.

Intussen kampt Netanyahu ook met een ander probleem: hij wordt verdacht van corruptie. Hij zou afspraken hebben gemaakt met een mediatycoon over gunstige berichtgeving in ruil voor zakelijke voordelen.