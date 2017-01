Marianne Vos pakt Nederlandse titel veldrijden

Marianne Vos (29) is voor de zesde keer in haar loopbaan Nederlands kampioen veldrijden geworden. De Brabantse won in Sint-Michielsgestel voor Lucinda Brand en Sophie de Boer. Wereld-, Europees-, en uittredend Nederlands kampioen Thalita de Jongh kwam niet verder dan een vijfde plaats.

Ondanks haar rijke palmares in het veld mag de titel van Vos toch enigszins verrassend genoemd worden. De zevenvoudig wereldkampioen cyclocross had voor deze winter bijna twee jaar geen veldritten gereden en doordat ze overtraind raakte een paar matige wegseizoenen gehad.

In het veld behoort ze echter nog steeds tot de absolute wereldtop, bewijst ze met haar rentree. Van de zeven wedstrijden die ze tot nu toe reed, won ze er vijf, inclusief dit NK en een wereldbekerwedstrijd. Voor het WK veldrijden, eind deze maand in het Luxemburgse Bieles, lijkt ze gelijk een van de topfavorieten.

Mannen

Bij de mannen ging de titel zoals verwacht naar Mathieu van der Poel (21), die voor het derde jaar op rij de beste cyclocrosser van Nederland bleek. Corné van Kessel pakte het zilver, Joris Nieuwenhuis werd derde. Lars van der Haar, vorig seizoen nog tweede op het WK, werd vierde, maar kreeg het brons omdat Nieuwenhuis nog bij de beloftencategorie uitkomt en daar de titel pakte.

Net als Marianne Vos maakte Lars Boom na een aantal jaar zijn rentree in het veld. In tegenstelling tot Vos gaat het voor Boom een stuk moeizamer. De renner, die dit jaar overstapte van Astana naar LottoNL-Jumbo, werd achtste. Hij heeft de ambitie uitgesproken aan het WK mee te willen doen, maar of zijn huidige vorm voor de bondscoach voldoende is, moet nog besloten worden.