Journalist twitterde over vuilniszak vol MH17-resten

Volgens freelance journalist Michel Spekkers was het geen vrijwillige overdracht, maar de “vuilniszak vol met MH17-spullen” is in het bezit van het Openbaar Ministerie (OM). Zaterdagavond nam de politie op Schiphol het materiaal in beslag van Spekkers, nadat hij met mede-journalist Stefan Beck aankwam uit het Russische Rostov aan de Don. De politie zegt onderzoek te gaan doen.

De zak dook op in een reeks tweets van Spekkers (33), die beweerde hem zomaar te hebben kunnen vullen op de plek van de ramp. Hij zei ook mogelijke menselijke botresten te hebben meegenomen. Spekkers oogstte verontwaardiging door op Twitter te vragen wat hij het beste kon doen met de zak: moest hij de die kwijt bij het OM bij de Tweede Kamer, of bij zijn moeder? Voor die tweet bood hij excuses aan.

Hij zou in de dagen erna overeengekomen zijn met het OM om de spullen bij terugkomst vrijwillig over te dragen. Dat gebeurde dus zaterdag, maar niet op een manier die Spekkers aansprak. “Het was schandalig”, zegt hij. Volgens hem zouden teveel spullen in beslag genomen zijn, waaronder zijn telefoon, camera’s en laptop.

spekkers Michel Spekkers Maar dit is een vreemde situatie. Afspraak was gemaakt voor vrijwillige overdracht. Resultaat van die deal is totale inbeslagname. Triest 7 januari 2017 @ 22:23

Het OM schrijft in een verklaring dat dit ten behoeve van het onderzoek is gebeurd. Bovendien zou de indruk zijn ontstaan dat Spekkers en Beck probeerden om alsnog MH17-spullen langs de douane te krijgen, onder meer door een tas te ruilen. Niet waar, volgens Spekkers:

De twee vonden de spullen toen ze de afgelopen weken in Oost-Oekraïne waren om een documentaire te maken. Dat was het nieuwste opvallende project dat de “beginnend onderzoeksjournalist” Spekkers, zoals hij zichzelf op zijn site noemt, in korte tijd onderneemt. De Purmerender is pas sinds 2015 actief als journalist, maar bezocht al Venezuela en Syrië. Ook leefde hij enige tijd voor een project als dakloze.

Vóór zijn carrièreswitch was hij onder meer vice-voorzitter van de SP-fractie in Breda. Spekkers zat ook twee jaar vast in de VS, voor het vervalsen van betaalkaarten en reischeques, maar was daar later heel open over.

Spekkers schrijft nu op zijn site met zijn nieuwe werk het onrecht “over de grens te achtervolgen” en daarbij “het extreme” niet te schuwen. Dat leidt soms tot een controversiële aanpak. Zo kreeg hij in Oekraïne hulp van Graham Philips, een pro-Ruslandjournalist van Russia Today. Die schreef in een statement dat hij het niet eens is met het ontvreemden van spullen van de ramplocatie van MH17 en dat Spekkers’ gedrag mogelijk verklaard kan worden door het feit “dat hij een journalist was die voor het eerst in de Donbass kwam.”

Spekkers zelf zegt de spullen juist te hebben meegenomen om de nabestaanden te helpen. “Ik wil juist aan de kaak stellen dat die spullen daar zo lang na de ramp nog gewoon liggen.”