Heerlijk die ophef over de Popprijs

Het was een gedenkwaardige, controversiële Popprijs-winnaar begin januari vorig jaar: hiphopcollectief New Wave met als fakkeldragers Ronnie Flex en Lil’ Kleine. Niet zozeer omdat hun muziek de geschiedenis van de nederpop een andere draai wist te geven, maar vooral om de golf van weerzin die deze winnaars opriepen tijdens de prijsuitreiking op Noorderslag. Was de jury gek geworden te kiezen voor stuiterende, puberaal grofspuiende rappers? Bij hun jolige optreden liep de zaal in De Oosterpoort leeg.

Later kwamen juist loftuitingen voor de jury. Want wie deze winnaars met hun enorme online-bereik niet begreep, was duidelijk te oud. Na jaren van ‘logische’ winnaars bood New Wave een blik in de toekomst; het onderstreepte weer hoe de pop-elite was ingedut.

Heerlijk die ophef. De Popprijs, een altijd dankbaar discussieonderwerp. De prijs moet gaan naar wie ‘de belangrijkste bijdrage aan de popmuziek in Nederland’ heeft geleverd en dat kan op talloze manieren: door vernieuwing, met knappe schaalvergrotingen naar groot publiek, eigentijdsheid, artistieke prestaties. Het is gissen en vaak verkeerd raden, met altijd weer genoeg kandidaten waarvoor te pleiten valt. Dat raden kan de hele week nog doorgaan, want de winnaar lekte nog nooit uit.

Zaterdagavond wordt de naam bekendgemaakt. Hoe liggen de kaarten dit jaar? De Staat maakt grote kans. Na tien jaar „zijn we nu te snappen voor iedereen”, zei Torre Florim al. Een lovend ontvangen nieuwe plaat, de virale videoclip (‘Witch Doctor’), hun tournee met internationale rockband Muse, ga zo maar door.

De virale videoclip ‘Witch Doctor’ van De Staat. De tekst gaat verder onder de video.



Maar vlak ook het Utrechtse viertal Kensington niet uit. Ze grepen al wat jaren naast de prijs, maar de rockband maakte grote stappen door keer op keer de Ziggo Dome vol te trekken, hun wereldtournee met dj Armin van Buuren, plus een nieuw album. Zal de jury het genoeg vinden? En belangrijker: vernieuwend genoeg?

Ook niet aan te ontkomen waren de Rotterdamse straatjongens van rapgroep Broederliefde. Hard ging het met hun ontzaglijke streamingsucces – ze waren het populairst op Spotify, stonden op één in de album-lijst. Maar winnen, nee. Niet nog eens rappers. Bovendien staan ze voor die avond geboekt, direct ná het verplichte optreden van de winnaar in Groningen.

Lees ook: Hoe vijf straatjochies uit Rotterdam de populairste rappers van Nederland werden

Dj Martin Garrix dan? Wie de Popprijs als exportprijs ziet, kiest voor het jonge dancetalent dat internationaal enorm scoort. Zijn komende boekingen zijn veelzeggend: van het Amerikaanse festival Coachella tot Pinkpop, tot een Australische tournee met Justin Bieber.

Of wint multi-instrumentalist Jett Rebel? Zijn drie met minimale middelen opgenomen albums verstevigden zijn status van een artiest met een ongebreidelde muzikaliteit. Zijn eigen pop-upmuseum dat het Groninger Museum tijdens Eurosonic/Noorderslag initieert, gaat die eigenzinnigheid in elk geval benadrukken.