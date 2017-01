Extra geld voor beveiligen onbewaakte spoorovergangen

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) gaat 25 miljoen euro extra vrijmaken voor het beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen. Het geld zal worden besteed aan het opheffen van sommige overwegen of het plaatsen van spoorbomen of waarschuwingssignalen, zo bevestigt het ministerie zondagavond naar aanleiding van uitspraken van de staatssecretaris in het praatprogramma Politiek in de Pol in het Overijsselse Diepenheim.

De investering komt bovenop de al eerder gereserveerde 10 miljoen euro. Dijksma verklaarde zondag dat ze hoopt dat ook provincies en gemeentes bereid zijn extra geld op tafel te leggen om de overgangen veiliger te maken. Zij stelt in een persbericht:

“Niet-actief beveiligde overwegen zijn risicovoller voor weggebruikers. Omdat er nog maar zo weinig zijn, houden mensen ook minder snel rekening met de gevaren. Daarom wil ik extra investeren zodat die overwegen veiliger worden. Het aantal slachtoffers bij beveiligde en niet beveiligde overwegen is de laatste jaren flink gedaald. Maar elk slachtoffer is er een teveel.”

Nog 110 onbewaakte overgangen

In Nederland zijn momenteel nog 110 onbewaakte overgangen. Het gaat het om plekken waarbij passanten wel met een bord of andreaskruis worden gewaarschuwd maar waarbij geen optische tekens of geluidssignalen worden gehanteerd, zoals knipperlichten of slagbomen.

Op een van die plekken, bij het Groningse Winsum, ging het vorig jaar mis toen een melkwagen in botsing kwam met een trein. Daarbij vielen achttien gewonden. Het spoor was op die plek dagenlang onbruikbaar. Bij dezelfde overweg vonden de afgelopen jaren al meerdere mensen de dood. De bewuste overweg is inmiddels gesloten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) besloot eind december geen nader onderzoek naar het ongeluk in te stellen.

Lees ook: OVV: zorg voor duidelijke instructies bij overwegen

Statistiekbureau CBS maakte afgelopen week bekend dat er in 2016 minder doden zijn gevallen bij Nederlandse spoorwegovergangen dan ooit tevoren. Er vielen bij 26 incidenten in totaal vier doden en 28 gewonden. Dat is minder dan in 2015, toen er bij 32 incidenten dertien doden vielen.