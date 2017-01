Erbanova wint EK-titel sprint, Ter Mors na goede slotdag tweede

Even, heel even mocht Jorien ter Mors nog denken aan een EK-titel sprint, de eerste in de schaatsgeschiedenis. Waar ze zaterdag nog zo teleurstelde met een voor haar doen belabberde 500 meter en een ondermaatse 1.000 meter - ook al won ze hem - reed ze zondag wel twee keer goed, vooral op die 1.000. Ze kwam uiteindelijk nog maar achthonderdste tekort voor de winst, die nu ging naar de Tsjechische Karolina Erbanova.

Voor de 24-jarige Tsjechische is het de allereerste grote titel in haar carrière. In 2015 werd ze derde op het WK sprint. Erbanova traint al een paar jaar in Nederland, spreekt goed Nederlands en zit ook bij een Nederlandse ploeg, Team AfterPay. Daar traint ze onder de Nederlander Dennis van der Gun. Het is ook de ploeg waar Ter Mors voor rijdt, dus ze kon ook blij zijn dat de titel in ieder geval bij de ploeg terechtkwam.

Een trotse Erbanova zei achteraf vooral heel trots te zijn voor het Tsjechische schaatsen. “Niemand wist er iets van, tot Martina [Sablikova] kwam. We hebben niet eens een ijsbaan.”

Ter Mors ‘kan hiermee verder’

Ter Mors kon tevreden zijn. Tevreden dat ze nog zo dicht bij de titel was gekomen die haar eigenlijk bij de start van dit eerste EK sprint al was toegeschreven, tevreden dat ze op de 1.000 meter 1.14 uit haar benen perste op de 1.000 meter onder omstandigheden in Thialf die dit weekend toch zwaar bleken. “Hiermee kan ik verder”, zei ze, vooral doelend op de WK sprint en vooral de WK afstanden in februari, waar ze een titel op de 1.000 en 1.500 meter verdedigt. In de aanloop daarnaartoe gaat ze het NK sprint, over twee weken, waarschijnlijk niet rijden. Maar misschien wel het NK allround. Opvallend, omdat ze zich juist nu onderscheidt op de kortste afstanden. “Misschien is het een mooie nieuwe impuls.”