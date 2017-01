Deel achterban FNV wil zich niet houden aan ‘lobbyboycot’ tegen PVV

De vakbeweging FNV worstelt met de ‘lobbyboycot’ die het bondsbestuur in 2014 tegen de PVV heeft uitgevaardigd. Sindsdien zijn Wilders en zijn partijgenoten niet meer welkom op manifestaties en bijeenkomsten van FNV.

Niet iedereen in de achterban wil zich aan de boycot houden. Bestuurders van FNV Haven leggen de richtlijn doelbewust naast zich neer en dus was de PVV in december uitgenodigd voor een bijeenkomst van FNV Havens over de mogelijke personele consequenties van sluiting van kolencentrales in Nederland, waar minister Kamp (Economische Zaken) naar verwachting deze week een besluit over neemt.

Lees ook: FNV wil lobbyen, ook bij de PVV

Vanuit de FNV is nog geprobeerd om die uitnodiging ongedaan te maken, bevestigt bestuurder Cees Bos van FNV Havens. „Vanwege dat lobbyverbod. Er is ons gevraagd om die uitnodiging te heroverwegen. Maar dat hebben we niet gedaan.”

Een woordvoerder van het FNV-bestuur bevestigt het lobbyverbod: „Zolang Wilders zijn ‘minder, minder’ uitspraken niet heeft teruggedraaid, bieden wij die partij geen podium en zijn ze niet welkom op bijeenkomsten of manifestaties. Blijkbaar heeft niet iedereen helder voor de geest wat de afspraken zijn”, aldus de woordvoerder.

„Die richtlijn werkt niet”, zegt bestuurder Bos van FNV Haven. „En áls de PVV in maart de grootste partij wordt, heeft niet alleen de FNV een probleem met die richtlijn, dan heeft héél Nederland een probleem in de omgang met Wilders.”