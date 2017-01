Beijing krijgt milieupolitie om smog tegen te gaan

De burgemeester van Beijng Cai Qi heeft de oprichting van een nieuwe afdeling in het politiekorps aangekondigd om smogvorming in de Chinese hoofdstad tegen te gaan. De milieupolitie gaat zich specifiek bezighouden met het uitroeien van het illegaal verbranden van afval en andere stoffen die slecht zijn voor het milieu.

Volgens AP heeft Qi gezegd dat de afdeling het nieuwe verbod op barbecueën, het aansteken van afval en het verbranden van hout en andere biomassa streng zal gaan naleven.

De oprichting van een milieupolitie in de Chinese hoofdstad is onderdeel van een pakket maatregelen die de burgemeester van Beijing zaterdagavond aankondigde. Zo maakte Qi ook bekend dat hij als doel heeft gesteld het gebruik van kolen voor het einde van 2017 met 30 procent te verminderen. Daarvoor moeten vijfhonderd zeer vervuilende fabrieken sluiten, en 2.500 andere fabrieken verduurzaamd worden. Vanaf volgende maand mogen bovendien 300.000 vervuilende voertuigen de stad niet meer in.

Twintig keer ‘code rood’

Het zijn de meest recente maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen in de strijd tegen smog. Chinese steden zoals Beijing zijn met name in de winter vele dagen bedekt door een dikke laag grijze mist die zo vol zit met stofdeeltjes dat de richtlijnen voor maximale luchtvervuiling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ruimschoots overtreden worden. De grootste veroorzakers van deze overlast zijn kolencentrales en vervuilende voertuigen.

De afgelopen week kondigden meer dan twintig steden in China ‘code rood’ af, de hoogste waarschuwing tegen smog. Zo’n alarmfase betekent dat scholen en bedrijven worden gesloten om burgers te beschermen, en vluchten worden geannuleerd en snelwegen worden afgesloten om meer uitstoot te voorkomen. De smog leidt tot ademhalingsproblemen en op langere termijn tot gezondheidscomplicaties.