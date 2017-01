‘Andere’ Vos wint ook gewoon NK

Waarom de persfotografen enkel oog hebben voor Marianne Vos, vroeg een jonge fan zich bij de start hardop af. Hoewel Thalita de Jong voor aanvang van het NK opvalt in het stralende wit van de regenboogtrui, zijn de camera’s vrijwel uitsluitend op de Brabantse gericht. Na bijna twee jaar – of 700 dagen afwezigheid – is Vos opnieuw hét verhaal in het vrouwenveldrijden.

Minder dan een uur later komt Marianne Vos met een stralende glimlach over de eindstreep. Na een pijlsnelle start reed de renster uit Babyloniënbroek van start tot finish solo naar de Nederlandse driekleur. Een minuut later kwam Lucinda Brand binnen voor het zilver en Sophie de Boer eindigde op de derde plek. Wereldkampioene De Jong moest zich na een dramatische start tevreden stellen met de vijfde plaats.

Fysieke burn-out

Sinds haar terugkeer in het veld is de 29-jarige Vos moeilijk te stuiten. Als vanouds wint ze nagenoeg alles. Terug van nooit weggeweest, zo lijkt het. De fysieke burn-out waarmee ze lang kampte, behoort tot het verleden. Vos oogt niet alleen fris, na een lang herstelproces is ze dat ook. Sinds haar rentree is haar mindset veranderd. „Ik ben bewuster bezig met herstellen. Ik zoek de balans tussen arbeid en rust, dat lukt aardig. Ik kan weer mijn krachten kwijt.”

In de zomer van 2015 eiste het drukke en veelzijdige programma zijn tol voor Marianne Vos. Het lichaam sputterde. Ze herstelde tergend langzaam van haar inspanningen en moest voor onbepaalde tijd aan de kant. Ze wilde pas weer aan wedstrijden denken als ze volledig was hersteld.

Trainster Trudy van den Boom was intensief betrokken bij het herstel van de zevenvoudig wereldkampioene veldrijden. „Er kwam een moment waarop het niet meer ging. Er waren steeds meer blessures, waarbij je merkte dat ze niet meer goed herstelde.” De fiets moest in eerste instantie drie maanden aan de kant.

Het was het begin van een lang en moeizaam herstelproces waarbij ‘luisteren naar het lichaam’ als sleutel gold. Ze liet onder andere het veldritseizoen 2015-2016 schieten. Voor Vos een moeilijke en soms uitzichtloze periode; vooruitkijken was vaak zinloos. Van den Boom: „Er kon best wel een weekplanning worden opgesteld, maar dat kon al na twee dagen de prullenbak in omdat het lichaam niet mee wilde.”

De olympische wegritkampioene van 2012 in Londen kon weinig hebben. Op trainingsprikkels die voorheen niets voorstelden, reageerde het lichaam plots fel. „Ik moest geduld opbrengen om goed te rusten”, zegt Vos. „Het was zaak opnieuw vertrouwen te vinden in mijn lichaam. Uiteindelijk is dat je gereedschap en als dat het laat afweten, kost het tijd om dat vertrouwen te hervinden.”

Nu gaat het weer goed. Met speels gemak domineerde ze ook in Sint-Michielsgestel van start tot finish. „Fysiek kwam ik heel goed uit het wegseizoen. Conditioneel heb ik me lang niet meer gevoeld als nu.”

Vos geldt als competitiebeest. Toch ziet Van den Boom nu een ‘andere’ Vos op de fiets. „Voorheen vloog ze van wedstrijd naar wedstrijd uit passie voor het fietsen. Die passie is niet verdwenen, maar in haar achterhoofd beseft ze dat ze op haar hoede moet zijn omdat ze aan den lijve ondervond dat het lichaam op kan raken.”

Bedachtzaamheid

Het blijft dus opletten dat ze niet in overdrive gaat en de balans tussen rust en inspanning weet te behouden. Bedachtzaamheid is geboden als het gaat om krachtenverdeling. Het technische pa rcours in Brabant leende zich daartoe. „Haar grote voordeel is dat ze nu een hele goeie crosstechniek heeft”, zegt Van den Boom. „Die crosstechniek kost haar minder kracht. Er zijn er zeker bij die harder rijden, maar zij zijn niet zo technisch als haar. Marianne compenseert dat en spaart broodnodige kracht uit. Dat geeft haar de mogelijkheid om tussendoor rustig aan te doen. Al is dat relatief natuurlijk.”

Deze week trekt Vos met haar ploeg voor een trainingskamp naar Spanje ter voorbereiding op het WK in het Luxemburgse Bieles. Ook daar verschijnt ze alleen aan de start om haar zoveelste wereldtitel te winnen.