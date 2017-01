Kama & Herr Seele

Deze week is Robert Marchand hun onderwerp, de 105-jarige Franse wielrenner die onlangs het werelduurrecord in de categorie 105-plus verbrak. De prent is gebaseerd op Le vieux jardinier, van de Vlaamse kunstschilder Emile Claus (1849-1924). Hij maakte het in 1885 en twee jaar later werd het voor het eerst geëxposeerd op de Salon de Paris. Het schilderij heeft een uitzonderlijk groot formaat (216×140 cm) voor een onconventioneel portret. Tegenwoordig is het te bezichtigen in het Musée La Boverie te Luik.