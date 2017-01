Deze tien plekken lijken over tien jaar niet meer op wat ze nu zijn

Fotogeniek Cuba

Toeristen rijden door Havana, Cuba. Foto AP/Desmond Boylan

Cuba está de moda, Cuba is in de mode, zeggen Cubanen met een mix van trots en scherts in hun stem, als ze praten over het grote aantal toeristen dat het Caribische eiland bezoekt. Toeristen kwamen altijd al, maar sinds de toenadering tussen Cuba en de VS eind 2014 – en de versoepeling van reisrestricties voor Amerikanen – neemt de stroom flink toe. Veel mensen zien het als hun ‘laatste kans’ om het authentieke Cuba te bezoeken: het land dat zo lang in een economisch isolement verkeerde, dat het straatbeeld nog vrijwel hetzelfde is als dertig jaar geleden. Het Cuba van nu is inderdaad ontzettend fotogeniek, met zijn kleurrijke mensen en pompeuze, maar vervallen koloniale architectuur, afgewisseld met rijzige Sovjetflats. Vooral de oldtimers springen in het oog. De brede wagens hebben er nog zachte, warme kleuren. De lederen bekleding, soms tot in detail bewerkt, zit comfortabel, zolang de ramen dicht blijven: de auto’s stoten dikke wolken zwarte rook uit.

Dat het eiland gaat veranderen, is duidelijk. De vraag is wanneer. Het aantal geïmporteerde, nieuwe auto’s neemt al fors toe en buitenlandse bedrijven onderzoeken of het mogelijk is fonkelnieuwe hotels en ander toeristisch vertier te bouwen. Als briesende paarden in hun stal wachten deze investeerders tot het moment dat de VS het handelsembargo dat al sinds 1961 van kracht is opheffen (al lijkt dat moment met de verkiezing van Donald Trump weer verder weg dan ooit). En dat voelen toeristen feilloos aan: nu kunnen we het ‘echte Cuba’ nog zien, denken zij. Dat Cuba de moderniteit langzaam omarmt, is onomkeerbaar. Cubanen kunnen niet wachten. Voor toeristen kan de aanpassing van Cuba aan de rest van de wereld juist niet lang genoeg duren.