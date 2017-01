Tientallen doden door autobom in Syrië

Bij een zware explosie in de Syrische stad Azaz zijn ten minste 43 doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten en verklaringen in media van rebellengroepen. Tientallen mensen raakten gewond. Het Turkse staatspersbureau Anadolu spreekt zelfs van 60 doden en 50 gewonden.

Azaz ligt vlakbij de grens met Turkije en is een belangrijke uitvalsbasis voor het Vrije Syrische Leger, een relatief gematigde rebellengroep die door Turkije wordt gesteund. De explosie zou het gevolg zijn van een vrachtwagen met olie die tot ontploffing werd gebracht voor een rechtbank in het centrum van de stad. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zouden onder de slachtoffers vooral burgers zijn. Turkse media melden dat de explosie tot in de Turkse stad Kilis te horen was. Gewonden zijn naar Turkse ziekenhuizen gebracht voor verzorging.

Onbevestigde bronnen melden aan het Turkse persbureau Dohan dat terreurbeweging Islamitische Staat de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. Zaterdag meldde het Turkse leger dat bij operaties in het noorden van Syrië de afgelopen vierentwintig uur 21 IS-strijders zijn gedood. Bij de aanvallen werden twaalf doelen van IS aangevallen.

Een week geleden ging in Syrië een wapenstilstand in, die tot stand kwam onder toezicht van initiatiefnemers Rusland, Turkije en Iran. Voorafgaand tekenden de Syrische overheid en de rebellen een akkoord waarin is opgenomen dat de wapenstilstand gevolgd zal worden door vredesbesprekingen. Islamitische Staat maakt geen onderdeel uit van het akkoord over het staakt-het-vuren.