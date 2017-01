Schutter Florida is veteraan met psychische problemen

De man die vrijdagavond Nederlandse tijd vijf mensen doodschoot op een luchthaven in Florida is een oud-militair die heeft gediend in Irak. Het gaat om de 26-jarige Esteban Santiago uit Alaska, zo melden de lokale autoriteiten aan persbureau AP. De familie van de verdachte liet weten dat de man kampt met psychische problemen.

Bij de arrestatie van de schutter trof de politie een militair identiteitsbewijs op naam van Santiago aan. Aanvankelijk was onduidelijk of dat de verdachte toebehoorde, maar bronnen bij de lokale politie hebben dat inmiddels bevestigd tegenover AP. Santiago wordt momenteel uitvoerig verhoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk.

Santiago kwam vrijdagavond Nederlandse tijd aan op de luchthaven van Fort Lauderdale, met een vlucht vanuit Alaska. Kort na aankomst opende hij het vuur op publiek bij de bagagebanden. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven en raakten acht anderen gewond. Volgens de politie had de schutter tijdens de vlucht alleen een handpistool in zijn bagage.

‘Veranderd na terugkeer uit Irak’

Familie van de vermoedelijke dader meldt dat Santiago in 2007 in dienst ging en drie jaar later werd uitgezonden naar Irak. Hij diende daar een jaar lang als technicus en werd na zijn terugkeer overgeplaatst naar het leger van Alaska. Tijdens zijn tijd daar was hij meermaals afwezig zonder toestemming, waarna hij werd ontslagen.

Volgens zijn oom en tante was Santiago “een ander mens” toen hij terugkwam uit Irak. “Het was alsof hij zijn verstand verloren was”, zegt ze daarover tegen Amerikaanse media. “Hij beeldde zich dingen in”. Zijn broer meldde aan AP dat Santiago zich liet behandelen voor psychische problemen, maar wist niet om wat voor problemen het ging.

Terreurdaad niet uitgesloten

In november vorig jaar zorgde Santiago voor oproer in een kantoor van inlichtingendienst FBI in Alaska, zo meldt een FBI-agent aan Reuters. Hij zou daar zijn binnengestormd en tegenover agenten hebben verklaard dat Amerikaanse inlichtingendiensten controle probeerden te krijgen over zijn gedachten en dat ze hem dwongen naar video’s van terreurgroep Islamitische Staat te kijken.

Onduidelijk is nog of de schietpartij een terreurdaad is of dat het gaat om een aanval van “iemand die mentaal niet in orde is”, aldus senator Bill Nelson van Florida. Waarschijnlijk wordt Santiago maandag al voorgeleid aan de rechter.